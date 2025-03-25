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47元買咖啡中千萬！全家便利商店「1～2月統一發票」開出2張千萬大獎　「這兩地」大獎最旺

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店本期統一發票特別獎1,000萬元共開出2組，幸運兒花費最低47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎（圖為示意圖，非本期中獎發票）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期統一發票特別獎1,000萬元共開出2組，幸運兒花費最低47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎（圖為示意圖，非本期中獎發票）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店本期（114年1～2月）中獎發票，共有7位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百元內就幸運中獎，且開出店舖多位於桃園新竹地區。

「全家」本期統一發票特別獎1,000萬元共開出2組，獎落「全家」高雄湖內正億店、桃園中壢中央三店，幸運兒花費最低47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎。

特獎200萬元開出1組，獎落於「全家」新竹金湳雅店，幸運得主僅花費48元購買飲品，就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家」平鎮金豐店、桃園武陵店、新竹交大店，以及「全家」APP購買，最低僅花費24元購買飲品阿華田就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項也多為礦泉水及飲料等商品。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，位於台南永康文化店，幸運得主花費200元左右就幸運抱走100萬大獎。

新竹 桃園 統一發票

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