農業天災救助增修天氣參數 追溯自今年1月適用

近年極端氣候衝擊農業，農業部已經於21日公告增修農業天然災害救助適用天氣參數，加速受災農民儘速恢復生產，落實農業天然災害救助從速、從簡，未來災害發生時，只要該地區氣象站的氣象資料符合公告品項的天氣參數，就可依據相關規定免除現勘。此外，因今年初已陸續公告災害救助，農業部說，為達作業一致公平性，天氣參數追溯自114年1月1日以後都適用。

農業部說明，依據「農業天然災害救助辦法」規定，訂有2種天氣參數，其一為災害性天氣參數，由直轄市、縣(市)政府得據此向農業部建議辦理公告；另一為災損性天氣參數，由基層公所得據此辦理簡化勘查作業。未來災害發生時，只要該地區律定的氣象站的氣象資料符合公告之該品項天氣參數，即可依據相關規定，免除現勘作業，簡化流程。

農業部表示，由各產業主管機關及所屬試驗改良場(所)，依據科學數據及歷次發生災害辦理情形，增修颱風、豪雨、霪雨、寒流及旱災等相關災害的天氣參數。由於自今年初已陸續公告災害救助，為達災害救助公告後續處理作業獲一致公平性，天氣參數追溯自114年1月1日以後發生的天然災害適用。

增修天氣參數重點包括：

一、 災害性天氣參數(加速啟動救助)：訂定76種農、漁、林品項，新增品項玉米、高粱、紅豆、柑橘類、水蜜桃、棗、番石榴、番荔枝、草莓、蘭屬(文心蘭、腎藥蘭、萬代蘭)、火鶴、百合、竹筍(含森林副產物-竹筍)、龍鬚菜、韭菜、胡瓜、茶、龍膽石斑等。

二、 災損性天氣參數(簡化勘查程序)：訂定41種農、漁品項，新增番荔枝、龍鬚菜、韭菜、胡瓜、紅豆、蘭屬(文心蘭、腎藥蘭、萬代蘭)等。

相關公告內容可見農業部網站 https://www.moa.gov.tw/theme_data.php?theme=publication&id=8488