全家超商：7名全家消費者中1-2期統一發票大獎

財政部今天公布今年1-2月期統一發票中獎號碼，全家便利商店表示，本期中獎發票共有7位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百元內就幸運中獎，且開出店舖多位於桃園、新竹地區「全家」。本期特別獎1000萬元共開出2組，獎落「全家」高雄湖內正億店及桃園中壢中央三店，幸運兒花費最低47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎。

至於特獎200萬元開出1組，獎落於「全家」新竹金湳雅店，幸運得主皆僅花費48元購買飲品，就將200萬大獎抱回家。

全家表示，頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家」平鎮金豐店、桃園武陵店、新竹交大店，及「全家」APP購買，最低僅花費24元購買飲品阿華田就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項也多為礦泉水及飲料等商品。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，位於台南永康文化店，幸運得主花費200元左右就幸運抱走100萬大獎。