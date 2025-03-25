快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

遭家寧媽控告現身警局！Andy老師反駁非杜撰：家寧也說沒看到帳冊

全家超商：7名全家消費者中1-2期統一發票大獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部今天公布今年1-2月期統一發票中獎號碼，全家便利商店表示，本期中獎發票共有7位幸運兒中大獎。圖／AI生成
財政部今天公布今年1-2月期統一發票中獎號碼，全家便利商店表示，本期中獎發票共有7位幸運兒中大獎。圖／AI生成

財政部今天公布今年1-2月期統一發票中獎號碼，全家便利商店表示，本期中獎發票共有7位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百元內就幸運中獎，且開出店舖多位於桃園新竹地區「全家」。本期特別獎1000萬元共開出2組，獎落「全家」高雄湖內正億店及桃園中壢中央三店，幸運兒花費最低47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎。

至於特獎200萬元開出1組，獎落於「全家」新竹金湳雅店，幸運得主皆僅花費48元購買飲品，就將200萬大獎抱回家。

全家表示，頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家」平鎮金豐店、桃園武陵店、新竹交大店，及「全家」APP購買，最低僅花費24元購買飲品阿華田就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項也多為礦泉水及飲料等商品。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，位於台南永康文化店，幸運得主花費200元左右就幸運抱走100萬大獎。

新竹 桃園 統一發票

延伸閱讀

花88元中千萬！7-ELEVEN「1~2月統一發票」開出2張千萬特別獎

張善政力挺6藍委 引賴清德金句盼與中央攜手合作

花49元買布丁中千萬！全聯本期發票大獎幸運兒在這縣市

財神爺降臨！2025年1、2月統一發票千萬特別獎號開出「95980685」

相關新聞

今年染腸病毒伊科11型新生兒已2死 醫憂今年恐爆大流行

衛福部疾管署最新公布，國內今年第2例腸病毒感染併發重症死亡病例，為北部未滿一個月新生男嬰為早產兒，今年已累計3例腸病毒感...

花88元中千萬！7-ELEVEN「1~2月統一發票」開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN今日（3月25日）配合財政部最新一期2025年1~2月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、2張2百萬特...

全家超商：7名全家消費者中1-2期統一發票大獎

財政部今天公布今年1-2月期統一發票中獎號碼，全家便利商店表示，本期中獎發票共有7位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百...

流感疫情脫離流行期 公費抗病毒藥擴大至3月底

衛福部疾管署今天表示，3月16日至22日類流感門急診就診約11萬餘人次，與前週相當，綜合評估研判流感疫情已脫離流行期；公...

47元買咖啡中千萬！「全家」統一發票開出2張千萬大獎

全家便利商店本期（114年1～2月）中獎發票，共有7位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百元內就幸運中獎，且開出店舖多位...

農業天災救助增修天氣參數 追溯自今年1月適用

近年極端氣候衝擊農業，農業部已經於21日公告增修農業天然災害救助適用天氣參數，加速受災農民儘速恢復生產，落實農業天然災害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。