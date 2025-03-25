流感疫情脫離流行期 公費抗病毒藥擴大至3月底

衛福部疾管署今天表示，3月16日至22日類流感門急診就診約11萬餘人次，與前週相當，綜合評估研判流感疫情已脫離流行期；公費流感抗病毒藥物擴大使用將於3月底截止。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，今年3月16日至22日類流感門急診就診約11萬餘人次，與前週相當；另實驗室監測資料顯示，目前社區流行之呼吸道病原體仍以流感病毒為主，但佔比下降。

郭宏偉說明，3月18日至24日新增24例流感併發重症病例，11例死亡，新增病例及死亡個案均以感染A型H1N1為多。

疾管署發言人曾淑慧表示，監測發現，流感佔門急診就診比例約11.4%，與流行閾值差不多，經以就診人次、實驗室監測與重症死亡人數等綜合評估，研判國內流感疫情下降且脫離流行期，但仍需注意重症風險。

類流感疫情趨緩，疾管署表示，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」，適用期限至3月31日截止，恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病之類流感等病人，仍可使用公費藥劑。

疾管署指出，本流感季自去年10月1日起截至今年3月24日累計1176例重症病例（1095例A型H1N1、56例A型H3N2、9例A型未分型、16例B型），年齡層以65歲以上長者佔58%為多，另死亡病例累計265例；近期氣溫變化大，多種呼吸道病原體於社區中活動增加，提醒持續留意呼吸道疾病預防措施。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部分，曾淑慧表示，3月18日至24日新增7例新冠併發重症本土病例及1例死亡病例，目前疫情處低點波動，但近3週有緩步上升現象。

疾管署並提醒，目前國內提供之JN.1 COVID-19疫苗有莫德納及Novavax兩種廠牌，其中Novavax JN.1COVID-19疫苗依核准適應症僅適用滿12歲以上民眾，目前全國庫存尚有6.9萬劑，效期僅至4月5日，呼籲尚未接種JN.1疫苗且有需求者，請儘速前往接種。