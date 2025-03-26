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吃咖哩飯拌還是不拌？全台第一個以咖哩為主題的網站「愛咖里」，號召「里民」來交流！

撰文／ 黎允之

「早上起床，就突然想吃咖哩……」咖哩口味多元，魅力無邊，是生活中重要的一部分；咖哩的各種吃法，更長年在網路社群中引發激烈論戰，近期媒體《超認真調查局》實地街訪路人：「咖哩飯要拌在一起還是分開吃？」吸引各年齡層民眾熱烈回應，看來吃咖哩還真是一門學問，值得細細來了解！

《超認真調查局》街訪路人，引發兩派網友熱烈回應。 (圖／擷取自噓星聞影音)
《超認真調查局》街訪路人，引發兩派網友熱烈回應。 (圖／擷取自噓星聞影音)

一盤香噴噴的咖哩飯擺在你面前，你會怎麼吃呢？支持「分開吃」的受訪者表示：「分開吃比較有儀式感，感覺吃起來比較優雅」、「挖一小口飯，配一點醬，是最濕潤、最剛好的比例」、「分開吃，(口味) 比較有層次」、「唯一支持分開吃，拌在一起就很像廚餘的感覺，拍照起來很醜」……。

而支持「拌在一起吃」的受訪者則表示：「拌在一起味道比較濃郁好吃」、「拌在一起才可以平均吃完，不會只剩白飯或只剩醬」、「每一顆飯都要均勻地裹滿醬汁，這才是咖哩飯的最高境界！」

全台第一個以咖哩為主題的網站「愛咖里」登場。 (圖／愛咖里官網提供)
全台第一個以咖哩為主題的網站「愛咖里」登場。 (圖／愛咖里官網提供)

咖哩控有福了！全台第一個以咖哩為主題的網站「愛咖里」強勢登場
喜歡咖哩的你，快來「愛咖里」當里民，你想怎麼吃咖哩都行！「愛咖里」是全台第一個以咖哩為主題的網站，內容除了介紹北、中、南特色咖哩餐廳，滿足你對各式咖哩的嚮往，還有「愛咖里小學堂」，帶你探究擁有百年歷史的咖哩文化，甚至可以在家裡煮出「隱藏版」職人級咖哩！如果你喜歡親自動手做料理，那就一定要來逛逛「愛咖里市集」，挑選食材尋找靈感，製作出外面吃不到的專屬咖哩！

「愛咖里」集結咖哩名店推薦、咖哩知識殿堂、職人級料理食譜、留言討論區等。 (圖／愛咖里官網提供)
「愛咖里」集結咖哩名店推薦、咖哩知識殿堂、職人級料理食譜、留言討論區等。 (圖／愛咖里官網提供)

正所謂「高手在民間」，「愛咖里」聚集各方咖哩達人，里長將不定期出現在「咖哩相談室」，解決關於咖哩的各式疑難雜症；還有每月挑戰，吸引里民們一起來討論：「咖哩飯配什麼飲料最對味」、「咖哩除了配白飯，還能配什麼其他主食」、「日式咖哩VS印度咖哩，你是哪一派？」讓你在朋友圈中輕鬆開啟話題，增添生活樂趣！

現在就來登記成為里民，一起「愛咖里」！
網址連結：https://lovecurry.com.tw/index

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