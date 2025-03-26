吃咖哩飯拌還是不拌？全台第一個以咖哩為主題的網站「愛咖里」，號召「里民」來交流！

「早上起床，就突然想吃咖哩……」咖哩口味多元，魅力無邊，是生活中重要的一部分；咖哩的各種吃法，更長年在網路社群中引發激烈論戰，近期媒體《超認真調查局》實地街訪路人：「咖哩飯要拌在一起還是分開吃？」吸引各年齡層民眾熱烈回應，看來吃咖哩還真是一門學問，值得細細來了解！

《超認真調查局》街訪路人，引發兩派網友熱烈回應。 (圖／擷取自噓星聞影音)

一盤香噴噴的咖哩飯擺在你面前，你會怎麼吃呢？支持「分開吃」的受訪者表示：「分開吃比較有儀式感，感覺吃起來比較優雅」、「挖一小口飯，配一點醬，是最濕潤、最剛好的比例」、「分開吃，(口味) 比較有層次」、「唯一支持分開吃，拌在一起就很像廚餘的感覺，拍照起來很醜」……。

而支持「拌在一起吃」的受訪者則表示：「拌在一起味道比較濃郁好吃」、「拌在一起才可以平均吃完，不會只剩白飯或只剩醬」、「每一顆飯都要均勻地裹滿醬汁，這才是咖哩飯的最高境界！」

全台第一個以咖哩為主題的網站「愛咖里」登場。 (圖／愛咖里官網提供)

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「愛咖里」集結咖哩名店推薦、咖哩知識殿堂、職人級料理食譜、留言討論區等。 (圖／愛咖里官網提供)

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