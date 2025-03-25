今年染腸病毒伊科11型新生兒已2死 醫憂今年恐爆大流行

衛福部疾管署最新公布，國內今年第2例腸病毒感染併發重症死亡病例，為北部未滿一個月新生男嬰為早產兒，今年已累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，其中2例死亡，均感染伊科病毒11型。

台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅說，該院2021年曾進行臍帶血研究發現，育齡婦女中擁有伊科病毒11型的抗體陽性者比例不高，很多新生兒無法獲得保護，憂心今年伊科病毒11型恐爆發大流行。

往年腸病毒疫情4月開始，6月到達高峰，但今年至今已累計3例感染伊科病毒11型個案。呂俊毅說，病毒類型不像是過往熟悉的腸病毒71型、克沙奇病毒等，因伊科病毒不會引起手足口病、疱疹性咽峽炎，難以及早發現，個案就醫時常已是重症，大家應提高警覺。

呂俊毅說，伊科病毒11型好發於新生兒於出生後至3個月，這時感染容易出現活力變差、喝奶量下降，嚴重時會引發腦炎、心肌炎、急性肝炎、血壓下降，甚至造成昏迷、抽筋、影響凝血功能、肝功能惡化、黃疸、心臟衰竭、敗血症等，病情相當嚴重，最後常見為多重器官衰竭死亡，感染途徑為接觸到其他帶有病毒患者的呼吸道分泌物、糞便等，有別於腸病毒71型好發於6個月以上孩童。

呂俊毅指出，許多育齡婦女帶有腸病毒71型抗體，新生兒帶有媽媽給予的抗體，以被保護到抗體消失為止，但台大醫院2021年曾進行研究，針對臍帶血進行檢測發現，育齡婦女中伊科病毒11型病毒抗體陽性者比例不高，顯見孕婦很少感染伊科病毒11型，因此很多出生的新生兒可能無法獲得保護，增加感染機會，值得外界重視。

呂俊毅建議，新生兒在醫院或坐月子中心時，不要接觸太多人，包括家中哥哥姊姊，或是家人的親朋好友，父母照顧孩子時，也應多洗手、戴口罩，降低感染風險，但如果是年齡比較大的5歲以下幼童，症狀表現較不明顯，可能只有一般發燒、不具特異性的疹子，病情較不嚴重，威脅不大。