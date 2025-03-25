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三總松山分院航醫大樓啟用 賴總統盼肩負社會防衛韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
三軍總醫院松山分院今天舉辦航空醫學大樓落成啟用典禮，賴清德總統出席致詞，盼加強社會防衛韌性。聯合報系記者余承翰／攝影
三軍總醫院松山分院今天舉辦航空醫學大樓落成啟用典禮，賴清德總統出席致詞，盼加強社會防衛韌性。聯合報系記者余承翰／攝影

賴清德總統25日上午出席國防醫學院三軍總醫院松山分院「航空醫學大樓」落成啟用典禮，肯定松山分院過往臺灣在遭遇到重大公衛事件時所展現的醫療量能，並期勉該院航空醫學大樓啟用後，繼續造福國軍、嘉惠民眾；也希望未來能發揮功能，肩負全社會防衛韌性的使命，守護國軍和國人的健康。

賴總統抵達後，首先觀賞航空醫學大樓介紹影片；隨後致詞時表示，今天非常高興來到空軍醫療的前哨—三軍總醫院松山分院，和大家一起迎接新建航空醫學大樓的誕生，他要代表國人感謝國防部、軍醫局、三軍總醫院，以及松山分院全體醫護同仁的努力和辛勞，讓這棟大樓能夠如期完工，也祝福未來大樓啟用後，不僅造福國軍、嘉惠民眾，同時讓航空醫學更上一層樓。

賴總統提到，從稍早的影片中可以看到，松山分院儘管歷經多次的更銜，但80年來肩負起許多使命，也具備光榮的歷史，相信未來松山分院一定可以發揮更大功能。回顧過往，當臺灣遭遇到重大公衛事件，像是SARS及COVID-19，松山分院都配合衛福部政策成為專責醫院，顯示出松山分院的醫療量能具有不可代替的地位。

賴總統表示，松山分院平時除了照顧國軍及眷屬，也照顧一般民眾，是地方健康的守護神，當疫情來臨時，更站在第一線守護國家及民眾健康。此外，松山分院也肩負起離島醫療防疫工作，甚至遠赴烏坵，守護國軍和國人的健康。

賴總統指出，最近政府為了要落實「健康台灣」的目標，在總統府成立「健康台灣推動委員會」，主要是因為國人平均餘命增長，但不健康年數也超過8年，我們希望能讓國人活得長壽、健康，且縮小不健康年數。為了達到此目標，政府有幾項作為，包括成立「百億癌症新藥基金」，推動「三高防治888計畫」，將成人預防保健服務的年齡往下調整，並推廣更多篩檢，達到「早期發現、早期治療」的目標。

賴總統接著指出，總統府也成立「全社會防衛韌性委員會」，不論是天災地變，或發生重大意外有大量傷患時，希望每家醫院都有能力肩負起醫療服務工作。在軍醫局及三軍總醫院協助下，松山分院編制「前進外科小組」，是臺灣少數幾個前進外科醫療小組，提高後送傷兵的存活率，希望未來松山分院也能發揮功能，肩負全社會防衛韌性的使命。

賴總統說，總統府也成立「國家氣候變遷對策委員會」。近來林口長庚醫院舉辦講習分享節能減碳的成果與經驗，值得學習。我們可以進一步檢視空調等各項設備有否必要汰舊換新，提高電力使用效能，或考量與能源技術服務業（ESCO）合作，有效達成節能減碳目標。

國軍 總統府 賴清德

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