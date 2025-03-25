7-11發票開出6名百萬富翁 1位幸運兒只花88元中千萬

統一超（2912）旗下7-ELEVEN 25日配合財政部最新一期2025年1~2月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、2張雲端發票專屬獎100萬元，共有六名百萬富翁，其中一位超級幸運兒只花88元就中1,000萬，還有一人繳帳單花7元手續費就中百萬。

統一超表示，有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，同時透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員二次中獎機會，本月將有1.7萬名幸運會員共同獲得總價值400萬點OPENPOINT點數，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花；此外，財政部公告六獎200元、雲端獎800元與500元的中獎發票，只要存入OPENPOINT APP發票日誌，可享有逾60種行動隨時取專屬超值商品組合可兌領，包含CITY系列飲品、冷凍御料小館、Homeal家藏美味、素食、泡麵等多元選擇，最殺組合直接放大獎金2.4倍！兌換成功的商品提貨劵及消費發票立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完、可分次到7-ELEVEN門市兌換，快速、超值、好便利，還能增加下一次雲端發票及OPENPOINT會員載具抽獎活動的中獎機會。

7-ELEVEN同時提醒，2024年11~12月期尚有超過14.4萬張、總計超過5,300萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒於2025年5月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。