快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

遭家寧媽控告現身警局！Andy老師反駁非杜撰：家寧也說沒看到帳冊

聽新聞
0:00 / 0:00

花88元中千萬！7-ELEVEN「1~2月統一發票」開出2張千萬特別獎

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，同時透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員二次中獎機會，本月將有1.7萬名幸運會員共同獲得總價值400萬點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，同時透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員二次中獎機會，本月將有1.7萬名幸運會員共同獲得總價值400萬點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN今日（3月25日）配合財政部最新一期2025年1~2月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、2張雲端發票專屬獎1百萬，其中1位超級幸運兒只花88元就中1,000萬，還有1人繳帳單花7元手續費就中百萬。有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋。

財政部3月25日公布最新一期2025年1~2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN統計有2位消費者獲得千萬大獎，其中一人在台北市中正區的7-ELEVEN欣漢華門市花139元購買鮮食、統一調味乳、ibon列印；一人在台北市中正區的7-ELEVEN晉江門市花88元購買御飯糰、現蒸地瓜、飲品。

還有2位獲得2百萬特獎，一人在台北市北投區的7-ELEVEN公岩門市花60元購買幸福餐盒；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN精田門市花159元購買CITY CAFE、茶葉蛋、便利用品、飲品。

而2位雲端發票專屬獎1百萬得主中，一人在新竹縣湖口鄉的7-ELEVEN湖口廠門市繳帳單花7元手續費；一人在新北市板橋區的7-ELEVEN板橋中正門市花154元購買鮮食、CITY CAFE。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，同時透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員二次中獎機會，本月將有1.7萬名幸運會員共同獲得總價值400萬點OPENPOINT點數，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花；此外，財政部公告六獎200元、雲端獎800元與500元的中獎發票，只要存入OPENPOINT APP發票日誌，可享有逾60種行動隨時取專屬超值商品組合可兌領，包含CITY系列飲品、冷凍御料小館、Homeal家藏美味、素食、泡麵等多元選擇，最殺組合直接放大獎金2.4倍，兌換成功的商品提貨券及消費發票立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完、可分次到7-ELEVEN門市兌換，還能增加下一次雲端發票及OPENPOINT會員載具抽獎活動的中獎機會。

7-ELEVEN同時提醒，2024年11~12月期尚有超過14.4萬張、總計超過5,300萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒於2025年5月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

7-ELEVEN今日（3月25日）配合財政部再開出最新一期2025年1~2月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、2張雲端發票專屬獎1百萬。圖為示意圖，非本期中獎發票。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今日（3月25日）配合財政部再開出最新一期2025年1~2月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、2張雲端發票專屬獎1百萬。圖為示意圖，非本期中獎發票。圖／7-ELEVEN提供

載具 雲端發票

延伸閱讀

財神爺降臨！2025年1、2月統一發票千萬特別獎號開出「95980685」

發票千萬獎 還有一人未領

黃金免營業稅仍得開發票 國稅局籲銀樓別踩違規紅線

140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

相關新聞

今年染腸病毒伊科11型新生兒已2死 醫憂今年恐爆大流行

衛福部疾管署最新公布，國內今年第2例腸病毒感染併發重症死亡病例，為北部未滿一個月新生男嬰為早產兒，今年已累計3例腸病毒感...

花88元中千萬！7-ELEVEN「1~2月統一發票」開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN今日（3月25日）配合財政部最新一期2025年1~2月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、2張2百萬特...

全家超商：7名全家消費者中1-2期統一發票大獎

財政部今天公布今年1-2月期統一發票中獎號碼，全家便利商店表示，本期中獎發票共有7位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百...

流感疫情脫離流行期 公費抗病毒藥擴大至3月底

衛福部疾管署今天表示，3月16日至22日類流感門急診就診約11萬餘人次，與前週相當，綜合評估研判流感疫情已脫離流行期；公...

47元買咖啡中千萬！「全家」統一發票開出2張千萬大獎

全家便利商店本期（114年1～2月）中獎發票，共有7位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百元內就幸運中獎，且開出店舖多位...

農業天災救助增修天氣參數 追溯自今年1月適用

近年極端氣候衝擊農業，農業部已經於21日公告增修農業天然災害救助適用天氣參數，加速受災農民儘速恢復生產，落實農業天然災害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。