金門小三通新行李規範4/1實施 超重船商可能拒載
金廈小三通屢屢出現「跑單幫」亂象，為了確保船舶航行安全，經金廈航政主管機關及各船公司協商，金門水頭港往廈門五通港的旅客行李規範將自4月1日起正式實施，這項新規定將對每位旅客攜帶與託運行李的重量及尺寸進行嚴格限制，相關規定不僅涵蓋了行李的隨身攜帶、託運限制，還包括超重行李的收費標準，如超過載重限制情形，船商將予以拒載。
金門縣公共車船管理處表示，根據新規定，每位旅客可隨身攜帶最多2件行李，且2件行李的總重不得超過17公斤，除了總重量限制外，每件行李的尺寸也受到嚴格控制，單件行李的長+寬+高總和不得超過180公分。此外，嬰兒票的乘客雖無隨身行李額度，但嬰兒推車不計入行李重量。
對於託運行李，規定更加嚴格，每位旅客僅可託運2件行李，且這2件行李的總重量不得超過20公斤，若超過此重量，船公司將拒絕收件。值得注意的是，每件託運行李的重量不得超過20公斤，若超過，旅客需要自行將行李分裝以符合規範，行李的尺寸方面，單件行李的長+寬+高總和不得超過180公分，且單邊最長不得超過80公分。
為了進一步加強行李管理，金門水頭港的行李託運收費也進行了調整，根據新的收費標準，乘客每位託運10公斤以內的行李不會收取額外費用，而超過10公斤的部分，每公斤將收取新台幣20元的費用，且不足1公斤的部分會按照1公斤計算。
為了進一步遏制「跑單幫」亂象，廈門端的管理措施其實早在今年初就已經加強，包括在通關處，就已經有設磅秤處，如果旅客行李太多，就會被相關人員要求將隨身行李過磅，此舉旨在避免水客攜帶過重行李或超量貨物，對船舶造成負擔，確保航行安全。
對於新行李規範的實施，一般民眾大都叫好，認為可以遏止「水客」的亂象，讓小三通的運輸回歸正常；但也有人說，其實近幾個月，水客的數量已經大幅減少，推估應該是金門各特產店從下月起不能販賣大陸貨，在需求量大減的情況下，水客沒有貨可拿，利潤大減，考量來回船票等成本，隨便走一趟，不見得划算。
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