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電動小客車近10萬輛 公共充電樁破萬槍

中央社／ 台北25日電

交通部統計至2月底，電動小客車數量已近10萬輛，交通部補助地方政府快速建置公共充電樁，目前已破1萬槍。

交通部今天下午舉行記者會，說明公共充電樁建置情形。

交通部路政及道安司代理副司長魏瑜指出，統計至今年2月底，國內電動小客車登記數為9萬9980輛，較民國113年2月底增加3萬9493輛，增幅高達65%。

魏瑜說，為加速國內公共充電樁布建，交通部編列新台幣9.8億元，於112年至113年補助地方政府、交通部所屬機關及轄有觀光景點的中央機關在公共停車場設置公共充電樁，共核定補助設置公共充電樁4865槍，包含慢充4124槍、快充741槍，以及充電樁資訊管理模組平台3套，截至今年2月底，已啟用1075槍，包含慢充1045槍、快充30槍。

魏瑜說，統計至今年2月底，國內公共充電樁數量共1萬838槍（包含慢充7735槍、快充3103槍），以同期電動小客車登記數9萬9980輛計算，整體公共充電樁數量的車樁比為9.2比1，符合歐盟建議整體公共充電樁的車樁比10比1；其中快充車樁比為32.2比1，也符合歐盟建議快充車樁比80比1。

路政及道安司科長朱大慶說，目前補助設置的公共充電樁以公共停車場為主，只有台南市在路邊試辦設置公共充電樁，電源來自路燈。

交通部 電動

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