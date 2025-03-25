又有新生兒腸病毒重症亡 未滿月男嬰併肝炎敗血症

衛生福利部疾病管制署今天公布今年第2例腸病毒重症死亡病例，與首例同為感染伊科病毒，為北部未滿1個月新生男嬰，3月中旬陸續出現肝炎及敗血症狀況，發病約1週不幸死亡。

疾管署防疫醫師林詠青在例行疫報說明，個案為北部未滿1個月早產男嬰，出生後因呼吸窘迫住院，於2月中旬收住兒童加護病房；但在3週大時，又出現低血氧、發炎指數、肝指數上升等敗血症徵候，醫院給予抗生素治療，後續又發生血小板低下狀況。

林詠青說明，個案經檢驗發現感染腸病毒，診斷為腸病毒感染併發重症，並經分型檢驗確定為感染伊科病毒11型；後續住院期間又出現低血氧、低血壓、腎臟及心臟功能惡化、凝血功能異常，因敗血性休克與多重器官衰竭，在發病後約1週過世。

疫調結果，林詠青指出，個案不論家庭接觸者，或是同病房新生兒及醫護人員，都沒有疑似症狀，詳細感染原待釐清。

疫情中心主任郭宏偉說明，疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情處低點波動，上週門急診就診共3878人次，但持續有腸病毒感染併發重症病例通報。另近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型，與其他多型別腸病毒。

疾管署發言人曾淑慧指出，今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例（含2例死亡），均感染伊科病毒11型，其中2例為出生未滿1個月新生兒，重症病例數略高於2021年至2024年同期（介於0至1例）。2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，另外，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。