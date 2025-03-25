南投降下三月雪 3起山難4山友罹難

近期南投縣轄內高山降下3月雪，登山步道路況不佳，日前玉山、合歡山西峰及能高越嶺古道傳出3起登山意外，縣府消防局獲報後立即啟動山域搜救，分別會同太管處、玉管處排雲山莊、林保署南投分署及民間救難團體等上山搜救，經搜救人員連日搜救，於23日3地共尋獲4位山友遺體，並申請空勤直升機吊掛下山。

南投縣長許淑華表示，南投百岳數量全台居冠，受山友青睞，近期多波低溫來襲，高山降下3月雪，氣候不是很穩定，雖平地放晴，氣溫高，但高山卻不一定，山徑、步道路況也不是很好，有些路段也有結冰情形，登山風險較高，需要特別注意防備。此次在玉山、合歡山西峰及能高越嶺古道等地罹難山友都是有經驗的好手，令人惋惜。

許淑華縣長提醒，山友近期如有登山計畫，希望能特別注意安全，並詳細訂定登山計畫，安全裝備也要準備周全，盡量結伴同行互相照應，登山行程及路線也要明確，且務必告知親友，萬一發生意外時，可提供搜救人員參考，研判較正確的登山路徑，以利搜救人員提供最好的協助。縣府也會研議透過各登山路口、山友留宿的飯店及民宿對山友多做提醒，讓山友在出發前能再次檢查登山裝備是否齊全，山友也要多與家人聯繫，並多留意氣候變化，途中如遇結冰現象，建議提早下山，以策安全，期盼每一位登山的朋友都能平安。

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