公有充電樁年底設4865槍 9月起停車場未達1條件恐停業

交通部編列9.8億元核定補助設置公共充電樁，交通部表示，今年底將完成4865槍，其中地方政府要設置4742槍，而六都占3002槍，截至今年2月底已啟用1075槍；另今年9月起，業者需依電動汽車充電樁管理辦法，公有停車場充電專用停車位需達車位總數2％、民營達1％以上，才能換發停車場登記證。

根據統計，今年2月底電動小客車登記數為9萬9980輛，相較去連同期增加3萬9493輛，增幅達65%，顯示近年國內電動汽車數量快速成長。

加速我國公共充電樁布建，交通部透過 「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」編列9.8億元，於2023年至2024年補助地方政府、交通部所屬機關及轄有觀光景點的中央機關於公共停車場設置公共充電樁，總計核定補助設置公共充電樁4865槍，慢充4124槍、快充741槍，及充電樁資訊管理模組平台3套。

路政道安司代副司長魏瑜說，近年電動汽車數量快速增加，今年比去年已增加近4萬輛，占一般汽車約百分之一點三；針對公有停車場設置充電樁，主要是盼透過政府「點一把火」的行為，帶動民眾一同設置，在補助地方政府時，除要求公有停車場設置，也針對偏鄉地區多有考量。

魏瑜表示，由於充電樁設置補助計畫是在2023至2024年，地方政府設置也需要時間，截至今年2月底，已啟用1075槍，慢充1045槍、快充30槍，預計今年底全數完成，提供大眾使用；除公有停車場外。目前台南也有設置部分路邊充電樁進行試辦，但因是拉路燈用電，因此還在初期評估階段。

對於年底還有3000多槍需設置，魏瑜指出，核定補助的4865槍，其中補助地方政府4742槍，六都占3002槍，包含台北1198槍、新北5槍、桃園391槍、台中527槍、台南483槍、高雄398槍；至於六都已建置慢充數量，台北727槍、新北5槍、桃園2槍、台中169槍、台南315槍、高雄250槍

部分縣市核定數較少，主要是還有額外申請環境部的補助，針對友善電動車充電樁設施計畫，環境部目前補助新北、桃園、台南、高雄、嘉義縣市、台東、金門；剩餘123槍則補助交通部所轄機關及轄有觀光景點的中央機關，目前除公路局4槍已完成外，觀光署、退輔會、林保署等均還在建置中。

另外，交通部預估2025年將達10萬輛電動車，公告訂定「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，2023年完成訂定後，給予業者2年緩衝期，既有停車場搭配2年1次換發停車場登記證檢驗，新建前瞻停車場則是領證時就須符合數量，若未依規定設置足夠比例電動車位，將停止部分或全部營業。