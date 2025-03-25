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一場車禍患創傷性踝關節炎 40歲男子忍痛10年才動刀

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院骨科部主治醫師羅勝彬表示，踝關節炎病程進展速度快，從發病到發展為末期階段僅需10至20年，導致病人迅速喪失踝關節功能，對生活帶來極大影響，提醒病人在手術前務必充分跟醫師溝通，才能擺脫疼痛，重拾行走自由與生活品質。記者萬于甄／攝影
奇美醫院骨科部主治醫師羅勝彬表示，踝關節炎病程進展速度快，從發病到發展為末期階段僅需10至20年，導致病人迅速喪失踝關節功能，對生活帶來極大影響，提醒病人在手術前務必充分跟醫師溝通，才能擺脫疼痛，重拾行走自由與生活品質。記者萬于甄／攝影

關節炎並非老年人專利！奇美醫院骨科部主治醫師羅勝彬表示，踝關節炎的病人年齡層相對年輕，且常見病因為創傷性關節炎。他也分享，一名40多歲男子在年輕時曾發生嚴重車禍，導致右腳踝創傷性關節炎，近期到醫院接受全人工踝關節置換術治療，總算擺脫關節疼痛。

一名年約40多歲的男子，因年輕時曾發生嚴重車禍，右腳一度需要截肢，好在最後仍保住，不過其腳踝幾乎沒有活動度，且每走一步就會疼痛，經醫師診斷為右腳踝創傷性關節炎，並伴隨骨刺形成。

羅勝彬說，男子也曾想治療，但因認為手術風險高，所以每當腳踝感到疼痛時，就仰賴吃藥、打針等止疼，與疼痛伴隨長達10多年，近期止痛藥逐漸無效，輾轉來到奇美醫院就醫，在進一步診斷及建議下，以全人工踝關節置換術治療，目前恢復情況良好，也積極復健中。

他說明，踝關節炎常見病因為創傷性關節炎，其中約三分之二病例與踝關節骨折有關，另三分之一則與慢性韌帶不穩定有關，而與其他關節退化相比，踝關節炎病程進展速度快，且從發病到發展為末期階段僅需10至20年，導致病人迅速喪失踝關節功能，對生活帶來極大影響。

羅勝彬指出，針對末期踝關節炎病人而言，目前標準治療方式為踝關節融合術，透過固定踝關節來消除疼痛，適用較年輕或從事重勞力工作者，此外，近年來全人工踝關節置換術也成為踝關節炎的替代治療選項之一，適用於年長且生活模式偏靜態的病人。

羅勝彬表示，全人工踝關節置換比例雖逐年提升，加上去年7月起政府將人工踝關節納入健保給付範圍，不過因使用年限等因素，提醒年輕人換全人工踝關節一定要注意，若平時工作較粗重的患者，或是年輕又是勞力工作者恐不太適合，人工關節易鬆脫導致再次手術。

羅勝彬也建議，踝關節炎病人在手術前一定要充分跟醫師溝通，依據個人的生活習慣、活動需求與關節狀況，選擇最適合的治療方式，才能讓病人得以擺脫疼痛，重拾行走自由與生活品質。

創傷 醫師 關節炎

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