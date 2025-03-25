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花49元買布丁中千萬！全聯本期發票大獎幸運兒在這縣市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯開出114年1、2月份發票共開出1張特別獎。圖／全聯福利中心提供
全聯開出114年1、2月份發票共開出1張特別獎。圖／全聯福利中心提供

趕快來對獎！財政部稍早公布了114年1、2月份統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎，開在臺南學甲華宗門市，幸運中獎者消費49元購買布丁，即獲得特別獎1,000萬元，超級幸運！

本期統一發票開出的特別獎號為「95980685」；特獎獎號為「37166026」；3組頭獎獎號分別為「78394633」、「26503878」、「39200954」。

全聯114年1、2月份共開出超過23萬個獎項，提醒1、2月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎，若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。

特別獎 統一發票 身分證

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