名畫首來台！故宮將展美大都會博物館81件作品 看展覽資訊、必看經典

今夏不可錯過的一檔國際大展！美國大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of, The Met）將於6月首度來台，於故宮舉辦特展。這次展覽將以「雷曼收藏」為主軸，展出38位藝術家的81件作品，涵蓋19世紀到20世紀中的豐富藝術風格。主辦團隊如何促成這次國際大展？展場又有哪些值得期待的亮點？《遠見》帶您提前開箱。

亮點一》雷曼收藏為主軸，超過80件展品

這次展覽《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由大都會博物館策展規劃，焦點集中於大都會博物館的「雷曼收藏」（Lehman Collection），其中許多作品是首次離開美國，就來到台灣展出。

雷曼廳收藏了雷曼基金會捐贈給大都會博物館的近2700件作品，這次精選了最具代表性的81件繪畫和素描，包含許多台灣觀眾耳熟能詳的印象派畫家雷諾瓦、後印象派畫家梵谷等藝術大師的作品。本次展覽作品範圍從印象派、後印象派到早期現代主義，跨越19世紀中葉至20世紀中葉，讓觀眾近距離感受大師筆下的非凡魅力。

展覽主辦單位、時藝多媒體展演活動部總監王華瑋提到，「國際展出」是近年大都會博物館的發展主軸之一，希望讓世界更多觀眾有機會欣賞大都會展品，因此有機會促成這檔國際特展。

亮點二》五大主題單元，能比較不同畫家如何呈現

不同於傳統以年代或畫派分類的策展方式，這次展覽特別依照「繪畫主題」劃分，總共五大單元，包括「身體姿態」「肖像與人物」「徜徉自然」「從城市到鄉村」及「水岸風光」。王華瑋表示，這樣的策展方式，讓觀眾能比較不同藝術家如何詮釋相同主題，感受藝術風格的多元變化。

而每一個主題單元中，作品依年代順序排列，呈現那一個世紀以來，藝術家對這些主題的多元詮釋與演變，引領觀眾跨越不同風格與媒材，展開對話。

另外，作品展覽同時包含多位知名女性藝術家的畫作，例如：瑪麗．卡薩特、貝絲．莫莉索及蘇珊．瓦拉東等，展現西方現代藝術發展過程中，女性藝術家逐漸嶄露頭角，以獨特視角與風格開拓藝術表現的新面向。

亮點三》必看印象派雷諾瓦、畢沙羅名作，以及點描派畫作

本次展覽集結多件珍貴名作，其中包含印象派大師雷諾瓦的《彈鋼琴的少女》，這幅畫是雷諾瓦的代表作之一，藝術家曾創作過六個版本。王華瑋提到，2017年故宮曾舉辦《奧塞美術館30週年大展─印象．左岸》，也曾展出這幅畫作的一種版本。而這次展出的版本與之略有不同，台灣觀眾可比較雷諾瓦筆觸與細節上的變化。

另一件值得關注的印象派作品，是畢沙羅的《蒙馬特大道》，這幅畫描繪冬日清晨的巴黎街景，以溫暖柔和的色調，營造出獨特的都市氛圍。透過這些名作，觀眾能深入了解19至20世紀初，歐洲藝術的發展脈絡。

此外，點描派（Pointillism）作品亦是展覽的一大亮點。點描派創始人秀拉的早期實驗作品，以及沙羅、西涅克等藝術家的畫作，將在展覽中亮相，展現這個畫派如何透過精細的點狀筆觸，呈現光影變化。

點描派創始人秀拉作品《大碗島的星期天下午》。。圖╱故宮提供

亮點四》故宮百週年院慶，展廳整修後首展

除了重量級展品和策展特色，這次的展覽地點也別具意義。首先，本次展覽選在國立故宮博物院，這座台灣最高規格的國家級博物館，今年適逢100週年院慶；同時，整修完畢的第二展演廳，也可望迎來整修後的首檔展覽。

其實，故宮和大都會博物館的交流可追溯至1961年，當時院藏精品遠赴大都會博物館展出，1996年更舉辦「中華瑰寶展」巡迴全美四大城市，吸引近百萬觀眾。

這次，故宮攜手時藝多媒體引進大都會博物館珍藏，共同呈獻《從印象派到現代主義──美國大都會博物館名作展》，邀請民眾飽覽從印象派到早期現代主義的藝術精華。

【展覽資訊】 展覽名稱：從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展 展出地點：國立故宮博物院北部院區 第二展覽館一樓特展廳 （台北市士林區至善路二段221號） 展覽日期：2025/06/14（六） ─ 2025/10/12（日） 展覽時間：週一至週日09:00 ─ 17:00（最後入場時間 16:30）

（本文出自2025.03.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）