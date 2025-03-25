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「涮樂和牛」宜蘭羅東店腹瀉疫情 疾管署公布最新採檢結果

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員昨天至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員昨天至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供

馬辣國際餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛」宜蘭羅東店3月15日試營運，連日來陸續有顧客出現上吐下瀉等不適症狀，宜蘭縣衛生局18日起至昨日共接獲通報63人、其中33人就醫，發病均集中在開幕的15日、16日。店家聲明，會配合主管單位採檢、釐清。

衛福部疾管署今公布最新採檢結果，總計採檢17件檢體，其中5名為發病個案、5名廚師驗出諾羅病毒陽性，廚師分別是3名內場、2名外場。疾管署發言人曾淑慧提醒，據統計，全國腹瀉門急診就診人次雖呈下降趨勢，但仍為近5年為2021至2025年最高，民眾、業者應注意飲食安全。

疾管署監測資料顯示，國內今年第12周為3月16至22日腹瀉門急診就診18萬6708人次，較前一周21萬3782人次，下降12.7%；另全國近四周共接獲176起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計107起，以檢出諾羅病毒104件，占97.2%為多。

疾管署指出，諾羅病毒傳染力強且低病毒量即可致病，可透過食入受汙染的食物或飲水、接觸受汙染的器皿，以及吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫而感染，潛伏期約10至50小時，臨床常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，病程長短約1至10天不等，取決於所感染病原種類及個人免疫力，小於5歲幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署指出，近期腹瀉群聚發生場所以餐飲旅宿業場所、校園為多，餐飲、團膳業者務必注意食品安全衛生，落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員健康情形。此外，為降低諾羅病毒傳播風險，提醒民眾如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用。如有水瀉、嘔吐等疑似腸胃炎症狀，請儘速就醫並落實生病在家休息，於症狀解除48小時後才可上班、上課。

疾管署 衛生局 諾羅病毒

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