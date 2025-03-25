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日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」 高公局這樣回應

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日系4大車廠昨（24日）共同發布聲明，呼籲政府落實三讀法案，盡速開放重機上國道。聯合報系資料照
日系4大車廠昨（24日）共同發布聲明，呼籲政府落實三讀法案，盡速開放重機上國道。聯合報系資料照

日系4大車廠昨（24日）共同發布聲明，呼籲政府落實三讀法案，盡速開放重機國道交通部高公局表示，因地方政府不建議開放，最新1次民調也顯示6成以上民眾不贊成，未達開放條件，若未來多數民意及地方政府軍支持開放，並達到立法院附帶決議開放條件時，將依程序報交通部研議。

在4大廠的聲明（https://reurl.cc/qGgYDR）中提到，立法院早在2011年就通過法案，明訂550c.c.以上機車可公告規定之路段行駛國道，並於2012年7月施行，4大車廠也長期積極推動安駕訓練，但迄今尚未完全落實，甚至在113年度民調中，僅有23.6%民眾知道法案已通過。在低知情率之下，仍有逾3成民眾贊成開放大型重機上國道，顯見此議題勢值得社會討論的公共議題。

高公局表示，依2011年1月23日「道路交通管理處罰條例」第92條修正規定，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定之路段及時段行駛高速公路，是授權由交通部評估是否開放。

另外，立法院附帶決議請交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規畫開放大型重機行駛高速公路。依據修正條文授權規定，交通部邀集相關地方政府及內政部警政署等機關進行討論及評估，地方政府及社會持保留意見。因此交通部於2012年7月10日公告，550c.c.以上大型重型機車目前尚無得行駛高速公路之路段及時段。

高公局指出，因高速公路「路權」屬於公共政策議題，開放大型重機行駛高速公路，除須考量整體用路人利益，車輛進出高速公路前後均須經過地方道路，且高速公路的交通管理及事故處理等事宜，與地方的交通、消防救護等息息相關，因此，開放大型重機行駛高速公路的政策須參酌社會各界意見進行評估，才具備正當性及可執行性。

高公局表示，多次橫向國道及國3南部路段開放大型重機案徵詢相關地方政府，結果均未獲支持或不建議開放。因地方政府仍存有安全及風險等疑慮，因此交通部高公局持續辦理民意調查。

高公局指出，綜整過去民調及最近一次結果，顯示仍有6成以上等多數民眾不贊成大型重機行駛高速公路，現階段尚未達開放大型重機行駛高速公路的條件。

高公局說，如後續社會氛圍對大型重機騎士行為觀感有所改善，多數民意及地方政府均支持開放大型重機行駛高速公路，即社會大眾已對政策達成共識，且高速公路開放大型重機行駛，具備足夠的安全性且有效的風險管理，達到立法院附帶決議的開放條件時，將依程序報交通部研議開放大型重機行駛高速公路相關事宜。

交通部 國道 重機 高速公路

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