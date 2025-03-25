今年第二例！未滿一歲嬰染腸病毒亡 出現肝炎、敗血症

衛福部疾管署今公布國內今年第2例腸病毒感染併發重症死亡病例，為北部未滿一個月新生男嬰為早產兒，2月中旬，因呼吸窘迫收住兒童加護病房，3月中旬陸續出現血氧低、心搏過緩、肝炎、血小板下降等敗血症症狀，3月17日不幸死亡；經檢驗審查確認為腸病毒的「伊科病毒11型」感染併發重症，但家庭接觸者，或是住院時間所接觸的醫護人員、同病房患者等都無感染腸病毒，目前感染源待釐清。

疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情處低點波動，但持續有腸病毒感染併發重症病例通報；另近四周實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型，與其他多型別腸病毒；依據往年疫情監測資料顯示，腸病毒疫情3、4月開始逐漸上升，將密切監測疫情變化。

今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，其中2例死亡，均感染伊科病毒11型，其中2例為出生未滿一個月新生兒，重症病例數略高於2021年至2024年同期介於0至1例；2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿一歲幼童分別為0、1、4、8例，籲請民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署指出，伊科病毒或克沙奇B型病毒為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型，防範新生兒腸病毒，孕婦、新生兒與幼童及其照顧者應避免接觸病患，並特別注意個人衛生及嬰幼兒健康狀況。

疾管署發言人曾淑慧提醒，準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，避免與患者接觸，並留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離；家中成人或幼兒等接觸者亦應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播風險。

此外，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施，降低嬰幼兒感染風險，如發現疑似腸病毒群聚感染，即應通報並採取適當防治措施。