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南國美籌備處首展 黃偉哲：推動台南藝術影響力

中央社／ 台南25日電

「福爾摩沙時代-台灣近現代美術的知識啟蒙」今天在台南市美術館2館開展，是台南國家美術館籌備處掛牌首場展覽；台南市長黃偉哲表示，將持續推動台南藝術國際影響力。

文化部選定台南市美術館2館作為台南國家美術館（簡稱南國美）籌備處，今天下午掛牌，「福爾摩沙時代-台灣近現代美術的知識啟蒙」上午先開展，展期至7月6日，聚焦於時代代表性藝術家作品，深入了解台灣美術歷史脈絡與文化根源。

黃偉哲出席開幕典禮指出，台南市美術館自總統賴清德擔任台南市長時期開始規劃，一步步建構至今，凝聚無數人心血與貢獻；「福爾摩沙時代」展覽則呈現台灣近現代美術豐富面貌。

黃偉哲說，台南作為文化古都，持續推動藝術與文化發展，讓台南成為藝術交流重要場域。美術館豐富多元藝術饗宴，深化城市文化底蘊，展現台南獨特魅力與榮耀。

市府新聞稿指出，荷蘭人1624年登陸安平，台南歷經不同政權和文化交融，形成獨特地方美學與文化特色。展覽橫跨日治到戰後藝術樣式與思潮，回顧台灣美術在外來與本土雙重影響下發展出獨具特色藝術風格、及藝術家在各時期創作歷程與精神。

美術館 黃偉哲

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