台灣獼猴危害水蜜桃 高雄農民頭疼、農業局提解方

台灣獼猴危害農作物狀況層出不窮，高雄種植水蜜桃、芒果的農民為此頭疼不已，農業局為此積極推廣架設電圍網。農業局長姚志旺說，電圍網是目前最有效的獼猴防治方式，補助計畫由政府補助四分之三，農民僅約需負擔四分之一費用，補助範圍最高2公頃、補助金額最高23萬元，今年電圍網補助計畫已開放申請，農民可就近洽區公所提出申請。

近年來農業部林業及自然保育署與高雄市政府農業局合作推出輔導農民裝設「電圍網」以防治台灣獼猴危害農作，高雄已累計補助58個案場，面積達95公頃。農業局說，據已安裝電圍網的農友表示，電圍網安裝後效果顯著，農損已不到原先的一成，對防治效果感到滿意。

農業局表示，淺山地區耕作農民長期面臨野生動物頻繁侵擾農田啃食作物，成為一大困擾。根據調查，危害農作物的野生動物種類包括山豬、山羌等，其中最常見的是台灣獼猴。為防止野生動物損壞農作物，農民普遍採取放鞭炮、設置誘捕籠、加高圍籬等方式驅趕，但效果往往不盡理想。

農業局說，防猴電圍網是透過加裝「電牧器」，採用類似電蚊拍的高電壓、低電流原理，讓獼猴及野生動物「觸痛而退」達到嚇阻效果，省電且安全；若農地位於山坡地不易架設電圍網，農業局建議可改用聲音驅趕器及防猴網罩，以綜合方式達到防治效果。