25歲是「人生分水嶺」？ 她嘆天天加班提早初老：皮膚冒痘暗沉

隨著年紀稍長，人們的體力、想法都會有所改變。日前有位網友表示，她才過25歲，就發現已經到「人生分水嶺」了，工作壓力越來越大，也開始了解責任制的背後含義，甚至連身體都開始有「老化」跡象，讓她大嘆「是我提早進入初老狀態嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她原本以為人生會到30歲才有整體變化，沒想到到25歲就有明顯改變了，工作壓力越來越大，也明顯開始了解什麼是責任制，加班變成日常，偶爾還要提早一小時上班，提前處理公司文件。原PO坦言「以前覺得賺多少就花多少，存錢之後再說，但現在光是房租、水電、三餐就已經占掉我薪水的一半了，每個月能存到一萬還算好的了」。

她接著表示「最有感的是體力跟膚況大不如前，以前大學跑山、夜唱，隔天還是一尾活龍，現在熬夜一次要花兩天才能恢復，超級痛苦，上禮拜去露營，隔天中午11點離開後，大家吃個午餐就解散，如果是我以前，一定還會去其他地方踩點，皮膚狀況也讓我很頭痛，以前高中天天熬夜，皮膚還是超級光滑，現在早睡早起，氣色也沒有變好，還容易長痘痘、暗沉、長斑」。

她好奇拋問「這算不算我提早進入初老狀態了，好不想面對這一切的改變，是我太誇張，還是大家也開始有這種感覺了？」

文章曝光後，許多網友認同表示「年輕妹子的下班：聚餐、夜唱、看夜景；我們的下班：吃飯、洗澡、睡覺」、「放心，不是只有妳有這種體悟，我今年23歲，每天都靠咖啡跟一堆保健品來續命」、「以前在電視上看到有人27-28歲，都覺得是大哥哥大姐姐，現在聽到別人27-28歲，想了一下發現不就跟我一樣大嗎？我心態上還越來越宅，不喜歡社交了」、「破防了，我大學都還沒畢業就出現這些症狀了，夜唱是不可能的，晚上我就只想睡覺，跟朋友出門半天就開始覺得累」。

但也有網友幽默表示「分水嶺其實是羊水」、「分水嶺是0歲，出生決定一切 其他都是肉末跟肉片的差別」、「人生分水嶺本來就是25歲」、「不就老了，誰不會老？妳25就覺得老，那妳要30歲的人怎麼辦？」