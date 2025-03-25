國際連鎖飯店男員工闖入女湯區大喊「快出來」裸體女客怒批：誇張

宜蘭員山鄉一家國際品牌連鎖飯店發生男員工闖進女裸湯區，站在更衣室門口喊「快出來」，裡頭還有4位女性，其中3人裸體，全被嚇壞；客人事後貼網怒批一晚約1萬元入住飯店居然發生這種事，太誇張。飯店今天出面道歉，解雇員工，並強調未來如再發生相關問題，部門主管連帶處分。

不滿該飯店的女客人在「聽你說飯店」臉書社群表示，事發昨天上午11時45分左右，中午12時營業時間還未結束，需要工作人員門禁卡才能打開的大門就被打開了，走進一位年長男性站在更衣室的門口大喊「小姐們，快出來了」。

女客說，「居然有男性工作人員進入！在場有4位女性，3位是裸體狀態⋯其中一位是外國人⋯，他在那裡站了多久看了多久，我們都無法知道，但是我在衣衫不整的狀態時，親眼見到他的頭就在入口處...經過這次事件，能體會被性侵者的感覺⋯事發瞬間非常驚嚇」。

女客表示，當下不敢惡言相向，事後本想默默不說假裝這事沒發生，但是越想越想哭，後來情緒慢慢從難過變成生氣，變成自責，為何自己要花錢去住飯店，為何要相信飯店的裸湯⋯提醒大家不要去住。飯店後來想再提供免費入住一晚，但他們不想，後來飯店又說可以退費。

網友看到這名女客的遭遇紛紛留言，「太誇張，國際連鎖飯店還出這種大紕漏」、「太扯了」，網友支持她「不必委屈自己，立即反映」，建議她報警提告妨害秘密罪，「女湯區應該是女服務員不是嗎？」「管理太差」。

飯店今天說明，依露天風呂關場清潔SOP，應該是男性員工巡湯男湯，女性員工巡場女湯提醒客人，昨天上午一位男性兼職工作人員在露天風呂營業時間結束前，於女湯池入口玄關處以語音提醒場內貴賓，告知露天風呂即將閉館，請準備離場，當時女湯池內仍有數位女性貴賓正在體驗。

飯店說，接獲投訴後了解並表達歉意，晚上連絡上客人並告知解雇員工，同時對露天風呂負責主管提出告誡，要求強化管理稽核，杜絕類似服務疏失。