部桃安寧照護創新「興趣陪伴」 生命末旅有溫度與尊嚴

64歲的熱愛露營與大自然，雖然肺癌末期導致體力下滑無法外出。衛福部桃園醫院安排他住安寧病房，團隊規畫病房「迷你露營地」，熟悉的燈飾與道具重現舊日記憶，讓他露出久違的笑容。

衛福部桃園醫院安寧病房推動「個別化興趣陪伴」照護，透過職能治療、心理靈性支持與跨專業團隊合作，讓癌末病患在住院期間，也能重拾過往熱愛的活動，提升生活品質與心理滿足。

部桃指出，這位病友約一年半前確診肺癌時，已出現多處轉移，經標靶與化療後病情一度穩定，後因反覆感染與癌勢惡化，轉入安寧病房。團隊調整止痛與呼吸治療後病況逐漸穩定。他提起過去喜歡騎車、露營的日子，職能治療師李佳玲靈機一動，將露營元素納入治療計畫，讓病房成為充滿回憶的療癒空間。

李佳玲說，活動過程中除了讓病人參與布置，更結合認知訓練與功能維持，讓興趣成為治療的一部分。雖然伯伯說話不多，但從他的眼神與微笑，我們知道他真的很開心。護理長邱佳音強調，即便是小小的願望，也必須在安全的前提下實現，為此，團隊特別請工務室評估使用露營燈，確保醫療環境安全無虞，也完成病人心願。

部桃安寧病房主治醫師黃立宇表示，癌末病人的生活功能快速退化，透過興趣導入與適當活動安排，不僅能幫助他們適應生理變化，更能重拾自我價值，穩定心理狀態。部桃安寧團隊展現全人照護精神，透過跨領域合作，將冰冷的醫療場域轉化為充滿人性與溫度的空間。