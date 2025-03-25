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搖嬰仔歌聞名天下 畫家盧雲生失蹤膠彩畫首度展出

中央社／ 台南25日電

台南國家美術館籌備處前導展「福爾摩沙時代」今天開幕，除有銷跡逾半世紀的國寶「甘露水」，也有消失數十年的膠彩畫「漁樵耕讀樂堯天」展出，創作畫家為「搖嬰仔歌」作詞者盧雲生。

盧雲生1913年出生於嘉義市，曾於漢學家賴雨若的律師事務所擔任職員，也因賴雨若開設的民間授課班，奠定國語、詩文等基礎，後來為音樂家呂泉生的「搖嬰仔歌」填下「嬰仔嬰嬰惜、一暝大一尺」經典歌詞。繪畫上，他師承名畫家林玉山，作品曾入選台展、府展，戰後參加省展也屢屢獲獎。

「福爾摩沙時代－台灣近現代美術的知識啟蒙」展今天開幕，盧雲生作品「漁樵耕讀樂堯天」（1967）於其中展出，盧雲生在1968年遭逢交通意外而離世，該畫是他生前最後巨作。

策展人白適銘說，盧雲生過去是台北靜修女中（現為靜修高中）的美術老師，為學校畫了「漁樵耕讀樂堯天」致贈給羅馬一間修道院，描繪常民於太平盛世生活景象，顏色豐富，主題有趣，但後來作品便不見去向。

白適銘專研美術史，他偶然在資料中看見「漁樵耕讀樂堯天」的照片，便聯繫盧雲生的兒子，遊說家屬將畫尋回，他們從校方得知羅馬修道院的聯繫方式，一番追尋後，才得知羅馬修道院後來因要整理物品，將畫作寄放在西班牙一座小鎮上，家屬去年購回此畫自藏，此次是首度公開展出。

白適銘說，對家屬來說，能尋回此畫非常感動，「本來被忘記的作品又回來了，原先家屬納悶真的能找回這幅畫嗎？成功找回我也很驚訝，盧雲生過去許多大尺寸作品都不見了，這是現在留下、顏色非常豐富的一張。」該畫技法融合中國山水畫與日本膠彩畫，對研究來說，也像是找回一塊台灣美術史的拼圖。

「福爾摩沙時代－台灣近現代美術的知識啟蒙」展今天起在台南市立美術館2館展出至7月6日。

台南美術館 畫家

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