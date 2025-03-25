金寧鄉石蚵文化季登場 搭台灣好行遊金寧就送紀念酒

一年一度的「金寧鄉石蚵文化季」正式開跑！這場金寧鄉最具代表性的文化盛事，今年特別與金門縣公共車船管理處攜手合作，推出「搭台灣好行遊金寧尋石蚵」活動，自3月24日起至6月1日，民眾只要搭乘台灣好行B線－古寧頭戰場線並完成遊程導覽，即可兌換限量特製的「樂遊金寧紀念酒」，數量有限，送完為主。

這項「搭台灣好行遊金寧尋石蚵」活動，橫跨清明、端午兩個連假，民眾只要搭乘台灣好行B線-金寧鄉古寧頭戰場線遊程導覽結束後，即可兌換給搭乘民眾每人一瓶由鄉公所限量特製紀念酒作為紀念，以鼓勵大家多搭乘台灣好行B線認識金寧之美。

據了解，「台灣好行金門線」目前已經規劃出了A到G等7條路線，包含「A線：水頭翟山線」、「B線：古寧頭戰場線」、「C線：獅山民俗村線」、「D線：榕園太湖線」等4四條的一般路線，以及「E線：尋找風獅爺」、「F線：尋城趣文化小旅行」、「G線：金門大橋烈嶼線」等3條特殊主題路線。

其中台灣好行B線-金寧鄉古寧頭戰場線從金城車站發車，導覽解說包括和平紀念公園、北山洋樓、古寧頭戰史館、雙鯉濕地自然中心、慈湖三角堡等站點，搭乘台灣好行B線除了可以深入了解古寧頭戰史及戰爭留下的遺跡外，更可體驗閩南古厝建築之美以及金門國家公園自然與人文生態保育的成果。

車船處鼓勵旅客來金門時搭乘台灣好行公共運輸來遊覽金門的美好，台灣好行金門線屬於郵輪式列車，車上有隨車導覽的專業解說服務，透過不同主題風格路線的規劃，讓來金的旅客可以用不同的角度來全方位體驗金門獨特風貌，是遊客深度旅行金門的最佳選擇。

金寧鄉長楊忠俊表示，此次跨部門之間合作是公所的一大突破，期望未來能參考這次的合作模式，多與各局處同盟合作，發揮1加1大於2的效果，以更多元的活動讓遊客、鄉親認識金寧之美。

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