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高級心臟救命術線上練 北榮APP助急救團隊建默契

中央社／ 台北25日電

黃金救援時間對患者至關重要，為協助救護人員熟練高級心臟救命術（ACLS），北榮研發遠距多人協作系統，透過APP就能扮演不同角色，遠距演練分工急救，助建立團隊默契。

依據衛生福利部統計，112年度十大死因，心臟疾病位居第2名，高血壓疾病及事故傷害分別位居第7及第8名，這些疾病或意外發生時，把握黃金救援時間至關重要。近年衛福部致力推廣全民急救技能，以減少緊急情況延誤，但即使是醫護人員，也可能因未定期訓練而技能生疏，心肺復甦術（CPR）流程更經常更新，急救訓練刻不容緩。

有鑑於此，台北榮總教學部與急診部合作，研發創新急救訓練系統「阿榮」（Arong），助保持技能和知識的新鮮度，並開發「遠距多人協作ACLS急救訓練系統」，搭配專屬APP，可不受時間、場地、距離限制，隨時進行自主練習。

北榮透過新聞稿說明，ACLS對於救護人員極其重要，早已納入實習醫生必修課程，但現今訓練指導員培訓不易，且學員在課程結束後也缺乏時間及機會練習。

遠距多人協作急救訓練系統ACLS APP，形式類似多人連線遊戲，訓練內容包含有5種身分，分別為「指揮、壓胸手、給氣手、電擊手與給藥手」，可使用各自的手機登入，遠端演練最新版ACLS流程與壓胸，建立團隊默契，提升訓練效率。

每次訓練時間為7分30秒，每2分30秒為1小節，共分成3小節，隨著隨機出現的心律，指揮可以判讀心律並透過APP下達指令給各個角色，每個角色也會接收到推播通知，並須回覆「收到」或可提出「有疑慮」，實際模擬合作情景。

各個角色在執行指令時所使用的工具，皆以臨床上實際應用的畫面呈現，壓胸手及給氣手也對應臨床急救實況，可以角色互換，避免因過於疲累導致心臟按摩力道不足。

在訓練過程中，團隊也可以透過紀錄回溯已下達並已執行或未執行的指令，結束後，系統則會即時產生評語、回饋，及每個小節的詳細分數。

北榮表示，遠距多人協作訓練系統ACLS APP及創新急救訓練模組Arong皆已獲得新型專利，2024年參加醫策會第25屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類-智慧方案解決組」獲得銅獎。未來更預計在APP中加入預測模型，幫助團隊在訓練時更知道自身目前的程度，幫助指揮更了解成員的訓練狀況。

團隊 心臟病 榮總

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