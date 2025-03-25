金門空中醫療專機頻遭爆料 安捷航空強調後送符合標準

承包金門民眾緊急醫療後送業務的安捷航空，先是遭民眾指控其使用未裝除防冰裝置的備用機執行後送任務，恐有飛安疑慮，今天又有媒體報導安捷以螺旋槳機取代噴射機，導致飛行時間增加，影響病患救治，質疑安捷合約履行狀況。此外，該媒體也影射安捷與金門立委陳玉珍關係密切，可能涉及圖利爭議。對此，安捷航空駁斥，表示所有指控均毫無根據，強調所有作業均符合規範，質疑有人刻意抹黑，試圖影響即將到期的醫療後送合約續約案。

今天有媒體指出，去年12月2日，一名吳姓男子因主動脈剝離需後送至台灣本島，但上機後飛機未能起飛，病患被送回醫院後不治，引發外界質疑安捷的飛安與應變能力。對此，安捷航空回應，當天飛機因「發電機感應器過於敏感」導致燈號異常，依民航局核准的航空器操作手冊，機長必須中止任務，待確認無安全疑慮後才能重新執行。

安捷強調，當日天候狀況良好，並無機翼結冰風險，技術性停擺的說法完全不實，該架飛機在數小時後即排除問題恢復備勤，病患未能及時後送的關鍵因素仍是病情本身，與航空器無關。

外界批評安捷得標後改用「較便宜的螺旋槳機」，影響病患後送效率。安捷澄清，合約招標文件規定，符合Part 23標準的航空器皆可投標，安捷於投標時即載明使用P2012型螺旋槳機，並經專家審查合格，並無「降低規格」問題。

安捷提供數據指出，2019至2022年使用Phenom 300噴射機執行任務時，平均每趟耗時180分鐘，而P2012型螺旋槳機則為188分鐘，差距僅10分鐘。此外，在特定醫療需求下，例如裝置主動脈內氣球幫浦（IABP），前業者運送時間甚至超過240分鐘，而安捷平均199分鐘，皆符合合約規定。

先前安捷載送一名服農藥自殺的病患，過程中因農藥揮發導致機上一名醫護人員出現有機磷中毒跡象，此為離島醫療後送首例。衛生福利部後續會議中，已明確要求後送前病患須在醫院接受徹底清潔，避免機上人員暴露風險。安捷表示，將全力配合新規範，確保後送安全。

對於媒體影射安捷與陳玉珍關係密切，可能涉及圖利，安捷嚴正駁斥，強調此類指控毫無根據。安捷指出，不論民間承包商或軍方C-130軍機執行後送任務，縣府及民代前往機場關心鄉親均屬常態，將此解讀為特定政治關係，純屬無端聯想。

安捷強調，該公司從投標到履約，全憑專業獲得信任，未依賴特定人脈，也不需討好任何政治勢力，他們也呼籲外界停止不實指控，讓醫療後送業務回歸專業，確保金門鄉親獲得最佳緊急醫療服務。