掃墓禁忌多！清明節十大注意事項 小心別把「好兄弟」帶回家

清明掃墓禁忌多

清明節即將到來，今年的清明節為4月4日，清明連假則落在4月3日至4月6日。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出網路討論度最高的十大「清明節禁忌」，掃墓祭祖總是有許多需要注意的傳統習俗與眉眉角角，除此之外在這個特殊的日子裡，其實也有不少忌諱需要格外小心，一起來看看這些注意事項吧！

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

NO. 10 掃墓結束後需淨身

清明掃墓祭祖會前往墓地、公墓等場所，這些地點皆容易讓人沾染陰氣或穢氣，尤其對體質較敏感的人更容易感到不適。因此在掃墓結束後，最好進行淨身，象徵將墓地所沾染的不潔之氣祛除，避免帶回家中，影響家運與身體健康，達到避邪、保平安的效果。

傳統上可以洗手、洗臉、換衣服、焚香或灑鹽水等方式進行淨身，也可使用冷水與熱水混合的「陰陽水」、「化煞三寶」（艾草、茉草、芙蓉草各七葉）、檀香末等進行淨身。部分信仰較深的民眾也會到廟裡進香或請平安符，以求驅邪納吉。

NO. 9 生肖犯太歲者避免參加掃墓

生肖犯太歲者在當年運勢較不穩，容易遭遇災厄或阻礙，因此不宜參加掃墓是這類接觸陰氣的活動。若生肖犯太歲者在運勢低落時參與掃墓，容易招惹穢氣、鬼魅干擾或觸犯祖靈，進一步影響健康與運勢。

生肖犯太歲者最好避免親自掃墓，可改以代筆書寫祭文、準備供品、或請親人代祭，以表達誠意又避開不利影響。若不得已需親自前往，建議攜帶平安符、隨身佩戴化煞符咒等，以求保護。以今年（2025）而言，蛇、虎、猴、豬皆為犯太歲的生肖，應避免前往掃墓。

NO. 8 別在下午3點後掃墓

掃墓除了要挑選吉日，時間上也要特別注意。通常上午7時至下午3時這段時間是陽氣最旺的時候，因此建議在這個時間區段進行掃墓。下午3點過後太陽開始西下，因此陰氣漸盛，陽氣漸弱，墓地的陰氣會更重，需避免在這個時候掃墓。

除了傳統上對陰陽時辰及氣的場變化的顧慮外，若以現代科學角度考量，掃墓祭祖的地點多位於山上，天黑後的山區路較難行，也容易遇到危險；再加上山區多被植被包圍，天黑的速度更快，因此也會建議早點完成掃墓活動，不要拖過午後。

NO. 7 掃墓勿拍照、攝影

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

傳統上認為掃墓時不宜拍照，為對祖先與禮儀的尊重。掃墓地點多為墓園、公墓，屬於陰氣較重的場所，被視為陰靈安息之地，拍照容易被認為是對祖先不敬的行為，甚至可能無意間將「好兄弟」拍入畫面，導致沾染穢氣或運勢受損。

民間也流傳拍照可能「攝入靈體」，對體質較敏感的人可能產生不適、夢魘或運勢低落。因此，掃墓時宜保持莊重肅穆，專心祭拜祖先與整理墓地，以表慎終追遠之心。如需拍照留存紀錄，建議在儀式前後或遠景拍攝，並事先向祖先說明，以示尊敬，避免冒犯祖先、陰靈或造成不必要的心靈負擔。

NO. 6 掃墓勿喧嘩嬉鬧、褻瀆亡者

掃墓是慎終追遠、緬懷祖先的重要儀式，講求莊重、肅穆與尊敬。因此掃墓時不宜大聲喧嘩或嬉鬧，以免被視為對祖先不敬。墓地屬陰氣較重的地方，在民俗信仰中認為陰靈聚集，過度吵鬧不僅打擾祖先安寧，也可能招惹「好兄弟」或不潔之氣，對個人運勢不利。

此外，掃墓也是家族成員共同進行的重要活動，應該展現誠意與哀思，嬉戲不僅影響他人祭拜情緒，也易發生意外或踩踏墓碑等不敬行為。尤其帶小孩同行時，更應教育其保持安靜與尊重。大聲喧嘩、嬉鬧、亂開玩笑等都是對祖先不禮貌的行為，更要注意對亡者保持敬重，不可以褻瀆。

NO. 5 掃墓後不要直接回家

在民俗信仰中，掃墓結束後不宜立刻回家，避免將墓地的「陰氣」或「靈體」帶回家中，影響家庭運勢與家人健康。墓地容易沾染穢氣，若掃墓後直接返家，可能將陰氣帶回家中，甚至出現身體不適、惡夢或家運受損的情況。

掃墓後可以先到公共場所走走，進廟裡參拜或到超市、百貨公司等人多的地方將身上的晦氣過濾掉，象徵轉換磁場、驅除陰氣；有些人也會在回家前灑鹽、焚香、洗手洗臉或換衣服來達到淨化作用。不過也要注意不可至他人家中拜訪，以免將陰氣帶至別人家。

NO. 4 掃墓衣著忌鮮豔、暴露

掃墓時在穿著上應避免鮮豔或暴露，以表對祖先的尊敬與誠意。紅色、紫色、亮黃等鮮明色彩在民俗中多與喜慶、慶典相關，若於掃墓場合穿著，容易被視為不合時宜、對祖先不敬。此外，過於暴露的穿著也被認為缺乏對儀式的莊重態度，尤其在陰氣較重的墓地，更需衣著保守，避免沾染穢氣或引起不適。

民間也有信仰認為，衣著太鮮艷或裸露容易吸引「好兄弟」注目或跟隨。掃墓時建議穿著深色、素雅且簡單低調的衣物，不過也要注意不可穿著「全黑」衣物，除了黑色屬陰暗色容易被靈體跟隨外，山上也可能有蚊蟲及蜂類，若著全黑容易遭到叮咬。

NO. 3 孕婦、體虛者避免參加掃墓

pixabay

示意圖／Pixabay

傳統上認為墓地陰氣較重，孕婦因身懷胎兒、陽氣不足，若進入陰氣濃厚之地，可能會影響胎氣、導致不適或驚擾胎神。而體虛者本身抵抗力較弱，進入墓區後較易沾染穢氣或受到靈體干擾，可能引發頭暈、失眠、心神不寧等情況，因此這類人皆建議避免參加掃墓。

此外，傳統觀念也認為生理期中的女性不宜掃墓，但以現代觀點來看其實帶有舊時代對女性的歧視，現在普遍認為女性經期也可以前往掃墓。不過由於掃墓通常是全天活動，過程通常需行走山路、打掃墓地，對體能負擔較大，因此也會建議生理期若身體不適可不參加；孕婦、體虛者考量到體力問題也會被認為可在家休息，不需參加掃墓。

NO. 2 清明當天應禁慾

清明為祭祖掃墓、緬懷先人的重要日子，傳統上的認為要以虔誠、肅穆的心情面對，避免從事娛樂性或與哀悼氛圍相違背的行為。因此有清明需禁慾一說，情慾行為被認為可能打擾祖先，在清明節需克制以示尊敬。

民俗上也認為清明節當天陰氣較重，行房可能導致氣場紊亂、身體虛損或招陰上身。除了房事之外，像是打麻將這類的娛樂行為也被認為不宜進行，此外，若家中有祖先牌位，也要注意活動音量不可過大，看電視、聽音樂等都需要盡量小聲，避免打擾祖先。

NO. 1 特定水果不要拜

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

清明祭祖的水果也有禁忌，以下幾種水果都被認為不宜拿來作為掃墓供品。

【成串水果（如：龍眼、荔枝、葡萄）】

成串水果有「厄運接連不斷」的不祥之意，台語也有「死成串」的說法，因此掃墓時不宜祭拜成串水果，以免家中接連發生不好的事。

【多籽水果（如：芭樂、百香果、番茄）】

多籽水果因為容易影響消化，傳統觀念上認為不潔淨，多籽也象徵「多心」，以此祭拜代表不夠虔誠，因此不適合用以祭祀。此外，芭樂因為台語有「芭樂票」（空頭支票）的說法，以此祭拜象徵不吉利；而番茄則容易聯想到「血光之災」，因此這兩種水果除了多籽之外，本身也不適合用來祭拜。

【空心水果（如：蓮霧）】

空心的水果有「無心」祭拜的意思，因此對祖先不敬，不適合作為供品。

【釋迦】

釋迦的形狀和佛像的頭部相似，用以祭祀可能對神明不敬，因此不宜作為供品。

【諧音水果（香蕉、李子、梨子／鳳梨）】

香蕉、李子、梨子合起來的台語諧音為「招你來」（蕉李梨），被認為可能招來「好兄弟」；鳳梨的台語諧音為「旺」，祭拜死去之人不宜使用，因此這些水果都不適合用來祭祖。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2022年3月22日至2025年3月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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