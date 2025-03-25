烏石港到大巨蛋中華電信設網 世壯運2.5萬選手無死角

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日到30日舉行，今天舉辦記者會介紹協助行銷到場館有線、無線網路建置服務的中華電信。中華電信投入各個室內外場館建制，也提供工作人員通聯手機、外國選手歡迎簡訊及Hami Video免費觀看世壯運轉播賽事等服務。

記者會中，中華電信代表企業客戶分公司總經理張本元介紹，公司投入各個室內外場館的有線及無線網路環境建置，優化網路涵蓋，場域包括室內及烏石港外澳海灘、福隆海水浴場、淡金公路等室外競賽場館。

張本元說，架設高速光纖網路與Wi-Fi設施，並加派5G基地台車，提供高頻寬、低延遲、大連結的行動網路，確保各場館作業中心等重要區域享有穩定且高速的網路連接。笑說，這次活動盛大相當有壓力，但也是種鼓勵，「我也會在上班時間看Hami Video來檢視品質。」

林奕華表示，這次雙北世壯運吸引各國好手2.5萬人參與，總參賽人次高達4萬多人次，賽會活動遍及60多座場館，規模更勝以往的高雄世運、世大運。

她說，感謝中華電信在台北市府辦理各大重要活動時都沒有缺席，更提供近70座競賽及非競賽場館等所有場域的網路建置與後勤維護，所有場館到時候選手成績統計跟直播品質，良好通訊跟網路都得要靠中華電信，以確保賽事順利運作。

新北市副秘書長龔雅雯表示，世壯運的核心精神，在於推廣「終身運動」與「全民參與」，而中華電信的加入，正是實踐這一理念的重要推手，透過先進的通訊技術與服務，協助了賽事轉播，也展現台灣的資通訊能力。