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諾貝爾和平獎史懷哲誕生150年 中華郵政28日推紀念郵票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2025年適逢史懷哲誕生150年，為發揚其理念與精神，中華郵政公司將於3月28日發行「史懷哲誕生150年紀念郵票」。圖／中華郵政提供
2025年適逢史懷哲誕生150年，為發揚其理念與精神，中華郵政公司將於3月28日發行「史懷哲誕生150年紀念郵票」。圖／中華郵政提供

2025年適逢史懷哲誕生150年，為發揚其理念與精神，中華郵政公司將於3月28日發行「史懷哲誕生150年紀念郵票」1枚，郵票面值為28元，以史懷哲肖像為設計主題，左側襯以非洲地圖、蘭巴倫醫院及關懷患者情景。

史懷哲博士（Dr. Albert Schweitzer）專精於神學、音樂、哲學及醫學等領域，長期在非洲從事人道醫療工作，於1952年獲得諾貝爾和平獎，其對生命尊重與醫療貢獻，影響世人至今。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於3月26日發售，歡迎至37個長期集郵訂戶作業局（ https://www.post.gov.tw ）或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購，也可向各地郵局預約購買。

中華郵政

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