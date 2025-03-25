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9歲女童喊耳朵怪怪的 醫夾出0.5公分異物：行醫多年仍被嚇到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女童因感覺耳朵有異物，趕緊赴醫院檢查。 聯合報系資料照
一名女童因感覺耳朵有異物，趕緊赴醫院檢查。 聯合報系資料照

「媽媽，我耳朵裡有東西！」一句童言童語，原本被媽媽當作玩笑，結果卻大吃一驚。小兒科醫師巫漢盟近日在臉書分享一名9歲女童的看診案例，提醒家長若孩子反映身體異狀，千萬不要輕忽，更要相信孩子的感受。

巫漢盟表示，該名女童曾告訴媽媽，左耳裡可能有棉花球，但因沒有出現疼痛或聽力異常，媽媽一開始以為她在開玩笑，覺得太無厘頭而未帶去就醫。直到女童多次反映耳朵不舒服，媽媽才用簡單器具查看，發現耳道深處有異物，趕緊帶她就診。

經巫漢盟檢查，女童左耳耳道視野較狹窄，靠近耳膜處確實藏有異物。他小心夾出後發現，是一顆約0.5公分大的泡棉球，外層還裹著耳屎。所幸耳道未見紅腫或受傷。醫師詢問女童是否記得何時放入，女童則一臉無辜表示：「我沒有塞進去！但我有印象去年看過這種小球」。

巫漢盟也分享多年行醫經驗，曾在孩子耳中見過各種異物，從耳屎、香香豆、小玩具到昆蟲都有，但這次仍讓他嚇了一跳。他提醒家長，若孩子表示身體不適，不論看似多荒謬都不能掉以輕心，「還好這位媽媽最後選擇相信女兒，不然那顆球再留下去，什麼時候會造成傷害真的很難說！」

女童 異物 耳屎 耳朵

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