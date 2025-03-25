美清潔工生殖器泡水杯傳性病給13女 醫：連教科書都沒有寫到的手法

美國德州發生一起駭人的性病惡意傳播事件，一名清潔工在醫療大樓內的水瓶和飲水機中撒尿，甚至將生殖器泡在水瓶中，導致13名女性感染皰疹和A型肝炎。事件發生後，清潔工被判6年，且可能在今年假釋，引發受害者不滿。醫師表示，皰疹病毒傳染主要以性行為時直接接觸傳染為主，如果透過喝水，接觸到破損的嘴唇或口腔等黏膜，就有機會感染，但非常罕見，屬於極端個案。

據「紐約時報」報導，該事件發生在2022年，52歲的清潔工迪亞茲（Lucio Catarino Diaz）下班後，趁辦公室沒有人時，在飲水機及受害者的水瓶中撒尿，甚至不只把生殖器伸入瓶內撒尿，還刻意傾斜瓶身，讓生殖器泡在水裡，讓女員工在喝了飲水機或水瓶的水後陸續罹病。

「如此人為傳播性病手法，比較少見，連醫學教科書都沒有寫到」台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，皰疹病毒等性病傳染主要是接觸傳染，如皮膚接觸、口唇或性器官接觸等，才是主要傳播途徑，但如果加害人的皰疹病毒量很高，當被害人的嘴唇、口腔等黏膜有破損時，經喝水接觸仍有感染機會。至於A型肝炎多經食物、飲水傳播，確實很有機會。

陳煜說，皰疹病毒分為兩型，第一型大多感染於口唇部位，傳播率高，全球約70％至80%的人口終身帶有病毒，但多數人無明顯症狀。當熬夜等免疫力低下時，嘴唇周圍會出現小水泡、潰瘍，3至5天內可自癒，屬於低破壞性。第二型主要感染於生殖器附近，屬於性病，傳播率與復發率相對較低，但症狀較第一型嚴重，如外陰部反覆搔癢、潰瘍、疼痛、灼熱與不適等。

陳煜指出，感染皰疹病毒後，無法根治，終身帶菌，但若免疫力良好，病毒可能一輩子都不會發作。反之，長期熬夜、壓力大、營養不良等都可能導致病毒活化而發病。因此，平時應維持量正常作息、良好生活習慣，提升免疫力避免發病。

如何預防皰疹病毒？主要應避免不安全性行為，建立穩定性伴侶關係，平時應避免共用毛巾、牙刷等私人物品，隨時注意個人衛生，如果飲食、飲水有異樣時，切記不可食用，而若曾感染皰疹病毒，應注意避免在發作期接觸他人，降低傳播機會，但症狀反覆性出現時，應速就醫治療，縮短病程與降低復發率。