食藥署公布進口違規食品名單 亞洲「這4國」淪陷

衛福部食藥署今天公布，1批日本進口烏賊重金屬鎘超標一倍，共退運或銷毀0.29公斤，邊境對業者的檢驗強度調整為20%至50%加強抽批；另外，從泰國進口的1批波羅蜜乾與龍眼乾，在邊境被檢出漂白劑不合格，同樣將業者的檢驗強度，調整為加強抽批。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，5批違規品項均來自亞洲國家，包含越南蘆筍、馬來西亞混合香辛料、泰國波羅蜜乾與龍眼乾，以及日本烏賊。

食藥署副署長林金富指出，博多食品有限公司從日本北海道進口的1批烏賊，檢出重金屬鎘每公斤2毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於頭足類（不含內臟）限量為每公斤1毫克，共退運或銷毀0.29公斤、製造廠為EAT JAPAN CO., LTD.。

林金富說，近半年從日本進口的烏賊共243批，其中2批不合格，其中博多食品有限公司有3批輸入紀錄，其中1批不合格，近半年累積1批不合格。在邊境對業者的檢驗強度，調整為20%至50%加強抽批，而整體日本烏賊整體不合格率低於1%，邊境檢驗強度維持2％至10%一般抽批。

烏賊的食物來源包括小型魚類跟浮游生物等，會累積海中的汙染物質。長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海先前表示，海鮮類則推測是海域被汙染，加工食品如含有鎘，有6%會被人體吸收，其他大部分被排掉，長期吃到含有鎘汙染的食物，會有鎘中毒風險，鎘中毒沒有解毒劑，在人體的半衰期超過20年，累積會產生致癌性，聯合國轄下的國際癌症機構（IARC）已列為一級致癌物，長期會增加前列腺癌風險。

今天的不合格品項，還有眾智國際投資有限公司從泰國輸入的波羅蜜乾及龍眼乾，在邊境被檢出漂白劑不合格，含量介於每公斤0.94公克至1.4公克的二氧化硫，林金富說，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，准用亞硫酸鹽類漂白劑用量以SO2殘留量，計為每公斤0.5公克以下。