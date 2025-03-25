不是流感！7歲童高燒喉嚨痛加「草莓舌」 醫抓出病因：傳染力極強

三星電子共同執行長韓宗熙（Han Jong-Hee)上周六出席女兒的婚宴後突然心臟病發作，被送往首爾三星醫院，在醫院接受治療期間過世，享壽63歲。國健署曾提出警示，關於心臟病發作，最容易被忽略的徵兆其實是「輕微的胸悶」。許多患者在發病前的一個月內，其實已出現不同程度的胸部不適感，但由於症狀不明顯，往往未被當回事，最終釀成遺憾。

2025-03-25 12:06