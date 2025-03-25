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不是流感！7歲童高燒喉嚨痛加「草莓舌」 醫抓出病因：傳染力極強
不少家長一看到孩子高燒不退，就會懷疑「是不是得流感了？」不過，一名7歲男童日前出現高燒至39度與喉嚨痛等症狀，家長一開始以為是流感，經耳鼻喉科醫師張弘診斷後，才發現真正的病因其實是傳染力極強的「猩紅熱」。
張弘昨（24）日在臉書粉專分享診斷經驗，這名男童除發燒外，還出現腹部紅疹、臉頰與脖子泛紅，皮膚摸起來粗糙，伴隨扁桃腺腫大、黃膿分泌物，以及類似草莓外觀的紅腫舌頭。經判斷為猩紅熱後，立即投予抗生素治療，短短三天內退燒、紅疹消退，喉嚨痛也明顯改善。
張弘提醒，猩紅熱是由「A群鏈球菌」引起，好發於5至15歲孩童，症狀除了高燒、扁桃腺發炎外，還可能伴隨噁心、嘔吐、倦怠感，以及砂紙般觸感的紅疹與草莓舌。他強調，這種疾病具有高度傳染性，適當使用抗生素不僅能縮短病程，也能有效預防併發症如風濕性心臟病與鏈球菌腎炎。
根據疾管署資料，猩紅熱主要透過患者或健康帶菌者的飛沫、咳嗽、打噴嚏，或接觸被污染的衣物與器具傳播。流行時節多半集中在冬末至初春，潛伏期約1至3天，若未經治療，傳染期最長可達21天；反之，若及時給予抗生素治療，24至48小時內就能大幅降低傳染風險。
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