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屏東黑膠音樂會3月26日啟售 趙傳、辛曉琪、萬芳回味經典
備受樂迷期待2025屏東「黑膠時代曲」音樂會，將於3月26日全面啟售。三場次分別邀請趙傳、辛曉琪及萬芳，於5月2日晚上7點、5月3日晚上7點及5月17日下午3點，在屏東演藝廳開唱，為樂迷帶來台灣流行音樂黃金時代美好回憶。
屏東縣政府文化處指出，今年「從你的青春經過-黑膠時代曲」，以1980-2000年作為策展年代，三位歌手分別帶來許多膾炙人口的經典歌曲，趙傳的我是一隻小小、辛曉琪的領悟及萬芳的新不了情等，從搖滾音樂的鐵漢柔情、療傷系的流行金曲到民歌演化的敘事情歌，重現華語樂壇的繁華、承載時代情感與夢想，將讓樂迷回味無窮。
屏東縣政府從2020年起推出音樂品牌節目「黑膠時代曲」，邀請發燒黑膠藏家必收之歌手，為屏東客製獨一無二的演唱版本，場場爆滿，不同音樂樣態，讓觀眾復刻青春時光記憶。
文化處表示，除了三場演出外，並安排兩場黑膠唱片的講座，邀請知名那那大師及DJ吳建恆，分別於5月3日晚上6點及5月17日下午2點，以「黑膠文化的崛起與回歸｣、「黑膠唱片的溫潤音質與數位音樂的區別｣等主題，進行淺入深出的音樂賞析;另外還有黑膠市集，展售黑膠收藏、音樂CD以及相關周邊商品。
三場講唱會於3月26日下午2點全面開放售票，票價為600元（不折扣）、1200元、1800元、2400元、2800元，屏東藝遊卡會員享票價75折，每場限4張，詳細資訊請至屏東藝遊臉書粉絲頁，售票資訊請上Opentix兩廳院文化生活查詢。
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