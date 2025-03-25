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花蓮規模5.1地震和0403無關 氣象署：未來3天有規模4至4.5餘震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天上午9時40分在花蓮縣近海發生芮氏規模5.1地震，最大震度4級。圖／中央氣象署提供
今天上午9時40分在花蓮縣近海發生芮氏規模5.1地震，最大震度4級。圖／中央氣象署提供

今天上午9時40分在花蓮縣近海發生芮氏規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署針對花蓮縣災防告警訊息。中央氣象署地震測報中心技正邱俊達表示，今天這起地震可以和0403地震脫鉤，視為獨立事件；未來3天不排除會有規模4至4.5餘震

邱俊達表示，花蓮縣4級以上震度搖晃時間約5秒鐘，南投則有2秒鐘；由位置發生來看，在菲律賓海板塊和歐亞板塊交界的地方，初步判斷，是這兩個板塊相互碰撞所引起的地震。

這個地震和0403地震有無關聯？邱俊達表示，由0403餘震發布來看，去年4月測到的有感地震達到1346個，隨著時間很快速下降下來，雖然各個月中有些起伏高高低低，不過今年1月至今餘震不多，只有十幾個、不超過20個。將0403地震和1999年的921地震相比較，可以發現地震發生當下那年地震快速累積，後來回歸平靜，和以往背景值差不多數量。而0403地震的餘震數量和背景值已經差不多了。

邱俊達表示，台灣近10年平均、規模5到6地震每年約45個，平均每月4個地震，因此判斷今天這起地震可以和0403地震脫鉤，視為獨立事件；從0403地震背景活動和餘震數量來看，已經接近背景活動狀況。

震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供
今天上午9時40分在花蓮縣近海發生芮氏規模5.1地震，最大震度4級，由位置發生來看，在菲律賓海板塊和歐亞板塊交界的地方，初步判斷，是這兩個板塊相互碰撞所引起的地震。圖／中央氣象署提供
今天上午9時40分在花蓮縣近海發生芮氏規模5.1地震，最大震度4級，由位置發生來看，在菲律賓海板塊和歐亞板塊交界的地方，初步判斷，是這兩個板塊相互碰撞所引起的地震。圖／中央氣象署提供
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供

地震 氣象署 花蓮 餘震

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