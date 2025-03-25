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花蓮近海規模5.1地震 台鐵部分列車減速行駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮近海今上午發生規模5.1地震，台鐵部分列車減速行駛。聯合報系資料照
花蓮近海今上午發生規模5.1地震，台鐵部分列車減速行駛。聯合報系資料照

花蓮今上午發生規模5.1地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度25.3公里，台鐵公司表示，崇德至鳳林間按4級地震規定辦理，南澳至崇德間按3級地震規定辦理，部分列車減速慢行。

花蓮縣今上午9時40分發生規模5.1地震，地震深度25.3公里，震央位於花蓮近海，最大震度花蓮縣、南投縣4級。

台鐵指出，這起地震花蓮震度達4級，崇德至鳳林站間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速30公里，第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度。

和平震度達3級，南澳至崇德站間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

台鐵 地震 花蓮

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