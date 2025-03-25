聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮近海規模5.1地震 台鐵部分列車減速行駛
花蓮今上午發生規模5.1地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度25.3公里，台鐵公司表示，崇德至鳳林間按4級地震規定辦理，南澳至崇德間按3級地震規定辦理，部分列車減速慢行。
花蓮縣今上午9時40分發生規模5.1地震，地震深度25.3公里，震央位於花蓮近海，最大震度花蓮縣、南投縣4級。
台鐵指出，這起地震花蓮震度達4級，崇德至鳳林站間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速30公里，第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度。
和平震度達3級，南澳至崇德站間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言