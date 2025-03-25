三星共同執行長心臟病發驟逝 國健署揭致命徵兆：患者常忽視

三星電子共同執行長韓宗熙（Han Jong-Hee)上周六出席女兒的婚宴後突然心臟病發作，被送往首爾三星醫院，在醫院接受治療期間過世，享壽63歲。國健署曾提出警示，關於心臟病發作，最容易被忽略的徵兆其實是「輕微的胸悶」。許多患者在發病前的一個月內，其實已出現不同程度的胸部不適感，但由於症狀不明顯，往往未被當回事，最終釀成遺憾。

國健署提醒，為了避免因忽略身體異常而釀成遺憾，民眾應特別留意三種常見的心臟病徵兆。第一是心絞痛，症狀通常表現為胸口悶痛，範圍大約如半個手掌大小，位置可能從胃部一路延伸到下巴，也可能擴及肩膀甚至左手肘。

第二是心律不整，其特徵為心跳異常加快、喘不過氣、體力明顯下降。如果是「心房顫動」，更可能大幅提高中風風險，約為一般人的5倍。

第三是心血管狹窄，常見於進食後、情緒激動、壓力大、換季或運動過後，會出現呼吸困難、心悸、噁心或冷汗等症狀，而且可能持續數分鐘以上。若有上述情形，建議盡快就醫檢查，切勿拖延。

另外，英國每日郵報（Daily Mail）指出，有個特別古怪的心臟病發警兆是杵狀指，意思是指甲變厚變寬；血液的氧氣無法抵達那些指頭，就引發一種物質增生，加速指甲成長。另外，眼睛變色、腳腿腫大也是警訊，但往往容易被忽略。