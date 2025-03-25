晴朗溫暖周四「1地區」焚風更酷熱 周五鋒面+東北季風轉溼涼

今天到周四依舊是晴朗穩定、溫暖易有霧的天氣型態；中央氣象署簡任技正伍婉華表示，周五鋒面通過，隨後冷空氣南下，加上華南雲雨區影響，所以周五開始各地逐漸轉成又溼又涼，甚至會比較冷的天氣型態。

目前台灣上空晴朗無雲，伍婉華表示，但是明後兩天華中會有一道鋒面形成，鋒面逐漸南下，會在周五通過並影響台灣，鋒面離開以後，華南雲雨區也會接續出來影響台灣的天氣，因此周五天氣不理想。

今天到周四暖空氣影響，各地天氣暖洋洋，伍婉華表示，甚至周四東南部有焚風效應引起高溫，鋒面周五通過以後，北方高壓東北季風南下，會讓各地溫度下降。尤其周五北部、東北部、金馬溫度先下降，周末包括中南部和花東溫度也會下降，預估東北季風會持續好幾天。

降雨趨勢，伍婉華表示，今天到周四晴朗溫暖，明後兩天在東南部、恆春半島有零星短暫降雨機率，周四下午中南部山區也有午後降雨機率。周五開始天氣轉變，鋒面通過，馬祖、北部、基隆北海岸一早就可能轉為短暫陣雨或雷雨的天氣型態，其他各地漸漸也會轉為短暫雨型態，之後華南雲雨區接續影響，各地雲量都多，中部以北、東半部、南部山區、澎金馬都有下雨機率；至於期間是否會有較大雨勢，持續觀察。

溫度趨勢，伍婉華表示，今天很暖和，西半部高溫30至31度左右，東半部27至28度左右，澎金馬也有25、26度，這樣溫暖的溫度會持續到周四。鋒面前的周四溫度更為暖和，台東和北部、中南部高溫可能到達33至34度，東北部和東部高溫上升到30度，澎金馬25、26度高溫。之後東北風南下帶來冷空氣，金馬和北部、東北部溫度開始下降，中南部、花東、澎湖周五晚上到周六也隨之下降。

溫度降幅方面，伍婉華表示，周五北部和東北部的高溫，可能會比周四下降8至9度，北部和東北部只有22、23度左右，一直到周六高溫還會再下降到17、18度，降幅明顯。未來東北季風影響期間，預估低溫部分，馬祖10度左右，金門、北部和東北部14度左右，其他各地16至18度，沿海空曠地區溫度還會更低一些；周末北部和東北部日夜溫差比較小，容易下雨，感受上滿冷的；其他各地感受舒適、早晚會比較涼。