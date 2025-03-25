串流平台90億次播放量超越貝多芬 義籍鋼琴家艾奧迪首度衛武營演奏

義大利鋼琴家魯多維柯‧艾奧迪（Ludovico EINAUDI），是串流平台史上播放次數最多的古典音樂家，累計90億次播放量，超過巴哈、莫札特與貝多芬。艾奧迪今年首度訪台，4月5日將透過衛武營國家藝術文化中心音樂廳絕美音場區，帶領聽眾沉浸愛奧迪音樂世界。

高雄衛武營指出，艾奧迪不僅是知名鋼琴家也是作曲家，極富渲染力和畫面感作品觸動人心，近年操刀奧斯卡金像獎最佳電影「游牧人生電影配樂，劇中所傳遞自由活動、不受束縛和享受生活的精神，艾奧迪音樂功不可沒。此外，奧斯卡影帝安東尼·霍普金斯「父親」、知名法語片「逆轉人生」，也都是艾奧迪擔任配樂。

艾奧迪音樂之路從古典樂始於圖靈和米蘭音樂院，先後接受古典音樂訓練，隨知名當代作曲家貝里歐（Luciano BERIO）與史托克豪森（Karlheinz STOCKHAUSEN）學習，並透過檀格塢音樂節（Tanglewood Music Festival）獎學金赴美。

艾奧迪音樂作品融合流行、搖滾與各地傳統音樂等，不僅易於入耳，更帶有強烈的渲染力，讓以獨樹一幟的音樂風格享譽國際，1984年起，觸角延伸至芭蕾、戲劇和電影等配樂作品，為多部影視製作配樂，細膩敏銳捕捉畫面。

衛武營表示，全球暖化議題，艾奧迪也未置身事外，他創作「北極輓歌」悲嘆全球暖化下逐漸消逝北極生態圈，為呼籲全球對碳排議題重視。9年前他和綠色和平組織合作，在北極人造浮冰平台上演奏此曲，海鳥悲鳴和冰川消融聲響交錯，提醒世人搶救北極刻不容緩。影片上傳YouTube至今已累積2200多萬觀看數。