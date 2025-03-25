從南島語系發源地台灣出發 泰雅藝術家柏林繪製壁畫

泰雅、太魯閣族藝術家宜德思．盧信（Idas Losin）受邀柏林世界文化之家藝術展，現場繪製壁畫，呈現她對南島語族遷徙歷史的探索。宜德思．盧信說，壁畫作品In My World的靈感來自復活節島，是她「跳島創作計畫」中重要一站。

宜德思．盧信的「跳島創作計畫」始於2013年，一名毛利藝術家在高雄駐村時對她說「來台灣就像回家一樣」。這句話令她開始思考台灣作為南島語族發源地的角色，進而展開一系列造訪南島語系島嶼的創作行動。

根據語言學與考古研究，台灣被認為是南島語族的發源地。台灣原住民族的語言與文化，被視為理解南島語族遷徙歷史的重要線索。

目前宜德思．盧信已經走訪紐西蘭、大溪地、復活節島等地，每到一個島嶼，她都以拍攝、走訪與書寫記錄在地文化，回台後再以繪畫轉化所見所感。作品中的主角經常戴著墨鏡，象徵她以自身視角觀看島嶼的方式。

此次在柏林展廳「世界文化之家」（HKW）現場繪製的壁畫作品靈感來自復活節島，畫中包含當地象形文字「朗戈朗戈」（Rongorongo）與自然景觀等元素。

她接受中央社採訪時分享，Rongorongo作為極少數出現在南島語族中的文字系統，讓她十分著迷，「我們原住民的語言多是口傳，看到有文字紀錄的痕跡真的非常震撼」。

在各島嶼田野調查過程中，她也發現不少當地語言詞彙與台灣原住民語存在相似之處，例如排灣族語表達感謝時會說的masalu，在夏威夷語中也使用發音類似的詞。

壁畫使用壓克力顏料，歷時5天完成，2023年宜德思．盧信參與雪梨雙年展，首次以現場創作壁畫形式展出大型作品，此次也在柏林延續這種方式。

不同的是，柏林與雪梨氣候差異大，所以創作過程中也面臨不同挑戰。宜德思．盧信說，「這裡氣候乾燥，壓克力顏料乾得超快，我還得邊畫邊噴水，才來得及推開顏色」。

這幅來自泰雅藝術家視角、呈現太平洋南島語島嶼的壁畫也將於柏林「世界文化之家」的「Musafiri：旅人與賓客」大型聯展中展出，展期到6月16日，為文化部光點計畫支持的國際藝術展之一。

而在柏林的牆上留下她的「南島紀錄」後，宜德思．盧信將繼續啟程，前往南島語族島嶼最西邊的島嶼馬達加斯加，持續她的跳島創作計畫，追尋這段從台灣出發的南島語族歷史軌跡。