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陽明交大研究：空污影響大腦健康 改善空品有助延緩失智風險

中央社／ 台北25日電
空氣污染除了與肺癌密切相關，也可能影響大腦健康。空汙示意圖。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
空氣污染除了與肺癌密切相關，也可能影響大腦健康。空汙示意圖。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

陽明交通大學研究發現，空氣污染除了與肺癌密切相關，也可能影響大腦健康，透過改善空氣污染，有助於促進老年人腦部健康與認知功能，延緩失智風險。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，空氣污染對大腦影響的具體機制尚未完全揭示，但科學界普遍推測，污染物可能透過嗅覺刺激免疫系統，引發全身性炎症，進而破壞血腦屏障，導致腦血管發炎損傷影響神經健康。

陽明交大團隊針對住在偏鄉與都會的412名60歲以上健康老年人，利用空間模型估算這些老人居住社區周邊10年間空污數據，如細懸浮微粒（PM2.5）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）及懸浮微粒（PM10），並請他們參與認知功能測試與磁振造影檢查，分析腦部結構變化。

研究團隊發現，細懸浮微粒與二氧化氮濃度減少與老年人的注意力提升呈現正相關，磁振造影也顯示這些污染物濃度下降時，與多個掌管注意力與記憶力的大腦白質區域結構完整性有密切相關。

主持研究的陽明交大公共衛生研究所副教授莊宜芳表示，空污長期以來被視為認知功能障礙的重要風險因子，但關於空污如何影響大腦結構的研究仍有限，本研究填補這個科學空白，顯示減少空污對老年人注意力集中與大腦白質的潛在益處。

莊宜芳提到，大腦老化速度受到基因、生活習慣、環境因子等共同影響，基因是先天無法改變，生活習慣及環境因子卻可調整，透過改善空氣品質，不僅能保護環境，還能促進老年人腦部健康與認知功能，有助於延緩失智風險。

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