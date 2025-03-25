好天氣倒數3天…賈新興：周五降溫 清明連假這天溼答答
把握好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周五至周日要降溫了。
近期天氣趨勢，賈新興表示，今明兩天各地天氣晴朗，周四，午後南投及嘉義山區轉零星短暫雨。周五至周日受偏強東北季風影響；其中，周五鋒面通過，苗栗以北及宜蘭轉有局部短暫雨，苗栗至嘉義及宜花東亦有零星短暫雨。周六，新北山區及宜蘭有零星短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。周日受鋒面及東北季風影響，新竹以北、宜花東及嘉義以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。
他說，下周一，嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。下周二，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨。下周三，南投以北及宜花東有零星短暫雨。
下周四起就是清明連假，賈新興表示，下周四至下周五，午後山區有零星短暫雨。下周六，午後各地有零星短暫雨，下周六晚上至4月6日受鋒面影響，下周六晚上彰化以北及宜蘭轉有局部短暫雨。4月6日，各地有局部短暫雨。
短期氣候趨勢預測顯示，4月6日起至4月24日，桃園以北及宜蘭降雨略偏多。4月平均溫，以略偏暖的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言