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國家級警報響！上午9時40分花蓮近海規模5.1地震 最大震度4級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震報告。圖／中央氣象署提供
地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第76號顯著有感地震報告，今天上午9時40分，在花蓮縣政府南南東方9.7公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模5.1地震，地震深度25.3公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：花蓮縣。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、宜蘭縣地區最大震度 3級、台中市地區最大震度 3級、彰化縣地區最大震度 3級、新竹縣地區最大震度 2級、苗栗縣地區最大震度 2級、嘉義縣地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、台東縣地區最大震度 1級、桃園市地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級、嘉義市地區最大震度 1級、台南市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級。

地震 花蓮

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