整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

每年農曆三月瘋媽祖，2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香確定於國曆4月4日（農曆3月7日）晚間10點45分起駕，並預計於國曆4月13日（農曆3月16日）回鑾，全程9天8夜，遶境路線將經過台中、彰化、雲林與嘉義，全程總距離達340公里。聯合新聞網整理出進香路線、時間日期、駐駕地點、參加注意事項、交通管制等，帶你輕鬆朝聖。

2025年大甲媽祖遶境進香日期將於國曆4月4日晚間10點45分從大甲區鎮瀾宮起駕，沿途駐駕彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮，最後於國曆4月13日回鑾大甲區鎮瀾宮，以徒步進香方式跨越4個縣市20餘鄉鎮，全程9天8夜。

起駕時間：4月4日（五），預計晚間10點45分

起駕地點：台中市大甲區鎮瀾宮

祝壽大典時間：4月8日（二），預計早上8點

祝壽大典地點：嘉義縣新港鄉奉天宮

回駕時間：4月13日（日），預計下午3點

回駕地點：台中市大甲區鎮瀾宮

大甲媽祖遶境進香預定日程表。圖／擷自大甲媽祖繞境進香官網

起駕

第一天 4月5日（六）

大甲區大溪北端➡︎清水區➡︎沙鹿區➡︎大肚區➡︎彰化市南瑤宮（駐駕）

第二天 4月6日（日）

彰化市南瑤宮➡︎大村鄉➡︎員林市➡︎永靖鄉➡︎北斗鎮➡︎溪州鄉➡︎西螺鎮福興宮（駐駕）

第三天 4月7日（一）

西螺鎮福興宮➡︎二崙鄉➡︎虎尾鎮➡︎土庫鎮➡︎元長鄉➡︎新港鄉奉天宮（駐駕）

第四天 4月8日（二）

8：00於奉天宮舉行「祝壽大典」➡︎晚間於奉天宮舉行「遶境進香回駕典禮」

大甲媽祖遶境進香詳細時程表（第1天至第4天）。圖／擷自大甲媽祖繞境進香官網

回鑾

第五天 4月9日（三）

新港鄉奉天宮➡︎元長鄉➡︎土庫鎮➡︎虎尾鎮➡︎西螺鎮福興宮（駐駕）

第六天 4月10日（四）

西螺鎮福興宮➡︎溪州鄉➡︎埤頭鄉➡︎田中鎮➡︎北斗鎮奠安宮（駐駕）

第七天 4月11日（五）

北斗鎮奠安宮➡︎田尾鄉➡︎永靖鄉➡︎員林市➡︎大村鄉➡︎花壇鄉➡︎彰化市天后宮（駐駕）

第八天 4月12日（六）

彰化市天后宮➡︎大肚區➡︎沙鹿區➡︎清水區朝興宮（駐駕）

第九天 4月13日（日）

清水區朝興宮➡︎外埔區➡︎大甲區鎮瀾宮（回駕安座典禮）

大甲媽祖遶境進香詳細時程表（第5天至第9天）。圖／擷自大甲媽祖繞境進香官網

2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香確定於國曆4月4日（農曆3月7日）晚間10點45分起駕。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影 每年大甲媽祖遶境進香過程，會進行10個重要儀式：

1. 筊筶⎼決定啟程時間

每年元宵節下午6點舉行，由鎮瀾宮董事長擲杯恭請大甲媽祖擇定起駕時刻。

2. 豎旗⎼豎起進香指揮旗

昭告遶境進香各項活動開始啟動。

3. 祈安⎼祈求行程平安順利

在起駕日的前一天下午3點舉行，向媽祖稟告遶境進香的各項事宜，並祈求庇佑路途中能平安順遂。

4. 上轎⎼恭請媽祖登上鑾轎

在眾人的歡呼聲中恭請媽祖登上鑾轎，並祈求媽祖在遶境進香的路途中能賜福沿途村莊，庇佑年年平安。

5. 起駕⎼媽祖鑾轎正式出發

起駕代表大甲媽祖正式出發，在神轎抬起時，所有的鐘、鼓、哨角齊鳴，現場歡聲雷動，恭請媽祖起駕。

6. 駐駕⎼媽祖神尊離轎登殿安座

抵達新港奉天宮後，會恭請媽祖離轎登殿安座，眾人也會在奉天宮誦經，叩謝媽祖庇佑能順利抵達。

7. 祈福⎼奉天宮舉行祈福典禮

在駐駕後的隔天凌晨舉行，主要是為所有的香客點上光明燈及拜斗，祈求媽祖賜福眾生、消災解厄。

8. 祝壽⎼信徒齊為媽祖祝壽

於祈福典禮後，接著舉行祝壽典禮，由信徒齊為媽祖祝壽、誦經讀疏，行三跪九叩禮。

9. 回駕⎼再恭請媽祖登鑾轎返回鎮瀾宮

這也是在奉天宮舉行的最後一個典禮，請媽祖能庇佑在回程的路途能順順利利。

10. 安座⎼恭請媽祖離轎後登殿安座

代表著著9天8夜遶境活動圓滿落幕，與媽祖相約明年再見。

2025大甲媽祖遶境進香路線圖。圖／擷自大甲媽祖繞境進香官網

1. 大甲橋上百萬煙火

大甲媽出大甲城後，會行經大甲橋，而這裡就是整個遶境過程中，煙火最燦爛的地方之一，將大甲照耀成不夜城。

2. 大甲五十三庄陣頭匯演

迎神活動必不可缺的陣頭表演，「大甲五十三庄」武術表演，更是吸引信眾及觀光客的目光，其中還有難得一見的「台灣獅」弄獅表演（有別於「廣東獅」舞獅）。

3. 新港虎爺喫炮

新港奉天宮的虎爺會在媽祖遶境時，進行「虎爺喫炮」，由轎班抬起虎爺神轎，神轎下方佈滿鞭炮，開始時以七星步蛇行前進，進行炮炸虎爺轎的儀式。

4. 西螺吳厝戲班暗冥照路

媽祖行經西螺吳厝是最熱鬧的時段之一，對吳厝人而言猶如過小年夜一樣重要，當地會準備辦桌、戲班與響鑼炮火，迎接媽祖到來。

5. 彰化搶轎

搶轎的目的是為了讓媽祖在當地停留久一點，信徒會用煙火阻路或出手改變遶行路線等方式搶轎，只要不要太越線，時間沒有延誤太久，大部分都會通融。

民眾出發前，可以先下載「大甲媽祖App」，提供媽祖GPS鑾轎即時衛星定位、鎮瀾宮現場直播等實用資訊，或者直接到「大甲媽祖遶境進香官方網站」觀看鑾轎即時位置，掌握最新資訊。

2025大甲媽祖遶境進香即時定位GPS位置

▶大甲媽祖遶境進香即時衛星定位服務

▶大甲媽祖GPS（iOS版）

▶大甲媽祖GPS（Android版）

2025大甲媽祖遶境進香直播

▶大甲鎮瀾宮YouTube

▶大甲鎮瀾宮FB粉專

2025大甲媽祖遶境進香預定日程表。圖／擷自大甲媽祖繞境進香官網

有意願參加遶境的民眾，可以參考行程表、即時定位GPS等資訊，掌握遶境隊伍所在地隨時出發，直接中途加入遶境隊伍並跟著人潮走即可，不需事先報名。

若要在出發前領取進香旗，可前往大甲鎮瀾宮服務台填寫個人資料並領取，將進香旗綁上符令並蓋上宮印，再拿到香爐上順時針繞三圈，即完成請旗的儀式。

與此同時，信徒也需遵守一些民俗禁忌與習慣，以表示對媽祖的尊敬：

1. 第一次參加進香者，要穿全套新衣，不能穿舊衣。 2. 女性月經來時，不得觸摸神明、香爐等法器。 3. 守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，建議勿觸摸神明、香爐等法器，並避免入廟。 4. 參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。 5. 出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨著身物品、車輛必須淨過。 6. 持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。 7. 身穿「號褂」者（布料前後面寫有「大甲、鎮瀾宮、天上聖母」字樣的衣物），不得進洗手間。 8. 持旗時不可倒置，以示尊敬。 9. 從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。 10. 懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。 11. 躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。 12. 進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。 13. 由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）丶右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。 14. 參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。 15. 不曬貼身衣褲，但如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用便利超商先寄回家，或者在遊覽車內曬貼身衣褲。 16. 不可隨地吐痰、抽菸，對媽祖及鄉親都是大不敬。 17. 隨香期間禁酒、禁賭、禁色。 18. 結束遶境或是提前回家，都要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。

由於遶境路途長遠，因此建議裝備輕量化，全程穿著排汗效果好的衣物，並戴上能完全覆蓋頭頂、避免太陽直曬的帽子，外加防曬用品、雨傘、雨衣、毛巾、薄外套、水壺、環保餐具、手機、行動電源、夜間警示燈、拖鞋、個人藥品、重要證件。

考量到遶境過程需要長時間步行，襪子建議挑選厚款，並搭配透氣好走的運動鞋，沿途找機會多喝水、多休息，避免中暑。如果打算連續行走多天，務必準備換洗衣物、沐浴用品和睡袋等寢具。

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大甲媽祖出巡遶境期間，沿途經過的宮廟多設有香客大樓，可供信眾盥洗、休息和過夜，今年開放名單如下（由北往南排序）：

彰化縣

▶伸港鄉福安宮香客大樓

▶和美鎮龍華聖源堂香客大樓

▶彰化市無底廟鎮南宮香客休息處

▶大村鄉五通宮香客大樓

▶北斗鎮奠安宮停車場

雲林縣

▶西螺鎮福興宮香客大樓

▶斗南鎮順安宮香客大樓

▶北港鎮朝天宮香客大樓

▶北港鎮武德宮三學舍

嘉義縣

▶新港鄉奉天宮香客大樓

除了上述列出的宮廟外，遶境沿途也會有特地改裝的沐浴車隨行，提供信眾沐浴淨身。值得注意的是，被稱為「最爽休息站」的彰化縣政府「中庭」及側門旁停車場，往年都會開放空間供香客睡覺休息，然而今年因縣府正辦理耐震補強工程，故只開放1樓廁所供使用；但縣立圖書館前廣場、縣立美術館前廣場可休息。

交通管制

根據台中市大甲區公所公告，2025媽祖遶境進香（起駕及回鑾）活動之交通管制公告如下：

一、起駕（4月4日14時至4月5日2時）

第一層：行人徒步區

大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

第二層：禁止汽車進入區

大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

第三層：道路封閉路段管制

1. 經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。

2. 水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

二、回鑾（4月13日10時至24時）

第一層：行人徒步區

大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

第二層：禁止汽車進入區

大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

第三層：調撥車道管制路段

清水區中山路與中華北路口（北端），經大甲溪橋至大甲區經國路與經國路95巷口（順天加油站）旁南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。

交通方式

一、自行前往

◆建議行駛方向

（一）自國道三號進入大甲市區

下國道三號➜左轉甲東路➜可至「美人山舊營區」臨時停車場。

（二）自西濱快速道路進入大甲市區

由西濱快速道路➜大安港路➜可至大甲體育場臨時停車場。

（三）自清水沙鹿進入大甲市區

由中山路一段➜左轉東安路➜右轉興安路➜左轉新政路➜右轉大安港路➜可至大甲體育場臨時停車場。

（四）自苗栗進入大甲市區

由中山路➜右轉經國路➜可至大甲體育場臨時停車場。

◆停車場資訊

（一）「美人山舊營區」臨時停車場（約500個停車位），再徒步進入大甲市區約15分鐘。

（二）大甲體育場臨時停車場含周邊道路（約350個停車位），再徒步進入市區約10分鐘。

（三）大甲火車站後方空地停車場（約80個汽車停車位、約180個機車停車位），徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。

二、大眾運輸

坐火車、拜媽祖、不塞車：

1. 宣導民眾可以將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。

2. 北部：停放於苑裡火車站。

3. 中、南部：停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站。

4. 搭高鐵至臺中之旅客可於臺鐵新烏日站轉乘區間車至大甲火車站或轉乘公車93號至大甲。

台鐵加開班次：

大甲鎮瀾媽祖遶境預定4月4日晚間起駕，預期湧進數十萬人潮，台鐵公司宣布4月4、5、13日將加開自強號8列次、區間（快）車26列次，合計34列次；此外4月4、5、12、13日的148列次將加掛車廂，讓海線提升近4成運能以疏運人潮，供參香民眾利用。

因應大甲媽祖遶境活動，台鐵加開34列次並加掛車廂。圖／擷自台鐵官網

因應大甲媽祖遶境活動，台鐵加開34列次並加掛車廂。圖／擷自台鐵官網

搭公車、來參香、免堵車：

鼓勵民眾搭乘公車，於豐原或臺中搭乘往大甲方向公車，至大甲總站下車，減少車流直接進入大甲市區造成之交通衝擊。

台中市公車資訊

1. 台中火車站：154、305、651。

2. 豐原火車站：211、212、213、215、811、813、92。

3. 后里火車站：811、813。

4. 朝馬轉運站：305、658、157。

5. 水湳轉運站：154、157、651。

三、接駁車資訊

起駕

1. 朝富停車場（老虎城）➜大甲體育場，接駁時間：14：00～22：00；大甲體育場➜朝富路停車場（老虎城），接駁時間：17：00～02：00（每20至30分鐘一班車，途中停靠「朝馬」站）。

2. 美人山營區停車場⟺大甲高中，接駁時間：15：00～01：00（每15至20分鐘一班車）。

3. 大甲體育場⟺大甲國小，接駁時間：15：00～01：00（每15至20分鐘一班車）。

回鑾

1. 朝富停車場（老虎城）➜大甲體育場，接駁時間：10：00～17：00；大甲體育場➜朝富路停車場（老虎城），接駁時間：13：00～22：00（每20至30分鐘一班車，途中停靠「朝馬」站）。

2. 美人山營區停車場⟺大甲高中，接駁時間：10：00～21：30（每15至20分鐘一班車）。

3. 大甲體育場⟺大甲國小，接駁時間：10：00～21：30（每15至20分鐘一班車）。

圖／擷自台中市大甲區公所官網