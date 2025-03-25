熱如夏明後天飆35度以上高溫 吳德榮：周五驟雨又成冬

今天至周四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，白天最高氣溫升至33度以上，明天和周四更逐日升至34、35度以上，晴熱如夏的天氣，日夜溫差大、溫差幅度甚至達15度；金、馬及清晨西半部易起霧，影響能見度。北部13至32度、中部14至32度、南部14至33度、東部11至31度。

他說，鋒面大約在周五早晨抵達；鋒面通過時、伴隨局部陣雨，雖然劇烈天氣如雷擊、冰雹的機率很低，但天氣變化仍很明顯，應注意。

歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣續調弱，約以東北季風等級的機率為最高。吳德榮表示，但仍將造成氣溫的明顯下降，由周四的晴熱如夏，轉為周五起至周日的溼冷如冬的天氣；乍暖還寒要注意調適。

下周一、周二冷空氣減弱再略增強，吳德榮表示，天氣未好轉，易降雨、北台灣持續溼涼。下周三逐漸好轉，下周四明顯回暖。