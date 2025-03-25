快訊

今晴熱如夏！明後天飆35度以上高溫 周五驟雨又溼冷如冬

傳對等關稅限縮…經濟可免衰退 美股道瓊漲近600點、那指勁揚2.27%

聽新聞
0:00 / 0:00

熱如夏明後天飆35度以上高溫 吳德榮：周五驟雨又成冬

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
好天氣到周四，晴熱如夏。本報資料照片
好天氣到周四，晴熱如夏。本報資料照片

今天至周四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，白天最高氣溫升至33度以上，明天和周四更逐日升至34、35度以上，晴熱如夏的天氣，日夜溫差大、溫差幅度甚至達15度；金、馬及清晨西半部易起霧，影響能見度。北部13至32度、中部14至32度、南部14至33度、東部11至31度。

他說，鋒面大約在周五早晨抵達；鋒面通過時、伴隨局部陣雨，雖然劇烈天氣如雷擊、冰雹的機率很低，但天氣變化仍很明顯，應注意。

歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣續調弱，約以東北季風等級的機率為最高。吳德榮表示，但仍將造成氣溫的明顯下降，由周四的晴熱如夏，轉為周五起至周日的溼冷如冬的天氣；乍暖還寒要注意調適。

下周一、周二冷空氣減弱再略增強，吳德榮表示，天氣未好轉，易降雨、北台灣持續溼涼。下周三逐漸好轉，下周四明顯回暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

周五起至周日溼冷如冬。本報資料照片
周五起至周日溼冷如冬。本報資料照片

吳德榮 氣溫

延伸閱讀

晴朗炎熱下周更飆35度高溫 吳德榮指這天再轉溼冷如冬

新竹關西4.4度 吳德榮：今起回暖下周飆逾33度高溫 月底驟雨夏轉冬

強烈冷氣團達標 吳德榮：明晨仍恐探4度低溫 下周熱如夏

還是冷且局部雨 吳德榮：強冷氣團至周四探6度

相關新聞

成人5癌篩檢 乳癌陽追率最高

去年有四八一點九萬人次的國人接受免費成人癌症篩檢，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌與肺癌，每一百名陽性反應個案中，八十...

熱如夏明後天飆35度以上高溫 吳德榮：周五驟雨又成冬

今天至周四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專...

今天更熱 鄭明典：白天地面氣溫預期還會更高

今天更熱，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天850百帕的下沉增溫更強，白天地面氣溫預期還會更高。

晴朗炎熱飆31度高溫 周五鋒面+冷氣團急轉溼冷恐雷雨

今天各地大多為晴到多雲的天氣，中央氣象署表示，只有東南部及恆春半島會有點零星短暫陣雨；偏南風持續帶來溫暖的空氣，白天依舊...

1張圖看本周天氣趨勢 吳聖宇：先熱後冷、降雨先少後多

本周是「很標準的春天天氣型態」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，前半周跟後半周不論是在...

老人增加 民團盼攝護腺癌納癌篩

衛福部推行成人癌篩，成效斐然，癌症希望基金會表示，隨著老年人口增加，建議將攝護腺癌納入下一階段癌篩重點，目前攝護腺特定抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。