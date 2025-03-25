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今晴熱如夏！明後天飆35度以上高溫 周五驟雨又溼冷如冬

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晴朗炎熱飆31度高溫 周五鋒面+冷氣團急轉溼冷恐雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多為晴到多雲的天氣，偏南風持續帶來溫暖的空氣，白天依舊溫暖微熱，西半部高溫約28到31度。本報資料照片
今天各地大多為晴到多雲的天氣，偏南風持續帶來溫暖的空氣，白天依舊溫暖微熱，西半部高溫約28到31度。本報資料照片

今天各地大多為晴到多雲的天氣，中央氣象署表示，只有東南部及恆春半島會有點零星短暫陣雨；偏南風持續帶來溫暖的空氣，白天依舊溫暖微熱，西半部高溫約28到31度，東半部也有27度左右。早晚稍涼，各地低溫約16至19度，日夜溫差大。

明天、周四各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，周四午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

周五鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，天氣轉不穩定，北部及東北部天氣轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，北部及東北部降溫較明顯。北部及東北部15至24度、中部18至28度、南部20至32度、花東20至29度。

周六至下周一東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部整天偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，中部以北、東半地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。北部及東北部14至20度、中部16至25度、南部17至28度、花東17至25度。

4月1日至3日持續受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣仍偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣偏多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天、周四金、馬易有局部低雲或霧影響能見度，明晚至周四台中以北地區也要留意低雲或霧的影響，行車用路注意安全，離島交通往返留意航班資訊。春季天氣變化快速，鋒面及華南雲雨區影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

冷氣團 東北季風

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