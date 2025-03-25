1張圖看本周天氣趨勢 吳聖宇：先熱後冷、降雨先少後多

本周是「很標準的春天天氣型態」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，前半周跟後半周不論是在天氣或溫度的差異都很大，溫度先熱後冷、降雨先少後多。

吳聖宇說，前半周從昨天起到周四白天，台灣都在高壓迴流帶來的偏南到西南風暖空氣內，天氣穩定，大致都是晴朗到多雲的天氣型態，尤其明天之前的空氣持續偏乾，天空中的雲量少，陽光明顯，紫外線預報可能達到高量或過量的等級，長時間照射有曬傷的風險。

周四鋒面慢慢接近，吳聖宇表示，天空雲量有較為增多的趨勢，白天期間鋒面還沒有影響，因此仍是多雲到晴的天氣。

溫度方面，吳聖宇表示，白天暖熱，各地高溫預報都有29至30度以上，到了明天、周四更可以來到32至33度或以上，很有夏天的感覺。夜晚清晨因為輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區溫度仍然較為偏低，局部單點甚至可能降到15至16度上下，南部及花東空曠地區局部單點也會降到17至19度，日夜溫差變化依然明顯。

吳聖宇表示，周四深夜到周五上半天鋒面由北往南快速通過台灣，底層鋒面結構較完整，中高層短波槽位置偏北，沒有很好的對流發展條件。但是鋒面通過的周五清晨到上午注意實際對流發展的狀況，新竹以北到基隆、宜蘭一帶可能一陣較明顯雨勢，不能完全排除雷雨發生機會。鋒面走得很快，雨勢較大時間不會持續太久。

他說，到了周五下半天，鋒面就會南下到台灣東南部海域，後續東北季風增強，降雨的範圍就會縮減到迎風面的大台北、東北部、東部一帶，雨勢也會減小下來。

至於中部、南部、東南部，吳聖宇表示，受鋒面影響的降雨較為有限，周五可能有些局部降雨，但是預報的雨量並不多，也比較局部性，雲量普遍增多，愈往南受影響愈小，南部甚至還有機會看到陽光，南北之間差異會比較大。

吳聖宇表示，周末到下周一雖然鋒面已經離開，但是後續受到華南雲雨帶東移的影響，水氣持續偏多，中部以北到東北部、東部將會維持陰雨的天氣型態。出現對流降雨的機會不高，雨勢較小但是降雨的時間長，有可能一整天雨下不停，呈現「春雨綿綿」的情況。

南部及東南部降雨相對比較少，吳聖宇表示，愈往南的地方受華南雲雨帶影響的程度就愈低，雖然也會有短暫陣雨，不過降雨的時間較短，也會有間隔，呈現一陣一陣的型態。

溫度方面，吳聖宇表示，周五鋒面過後開始下降轉涼、變冷，冷空氣強度不是特強，大致在東北季風或大陸冷氣團的等級，不過持續的時間較長，預估溫度最低的時間落在周末，中部以北到東北部空曠地區低溫可能降到11至13度左右，市區低溫13至15度間，南部、花東空曠地區低溫14至16度，市區低溫16至19度間。

他說，雖然溫度沒有預報到很低，但是配合降雨的關係，中北部到宜花一帶可能還是會感受相當溼冷。

至於清明節連假的天氣，吳聖宇表示，目前來看預報的變動性還是很大，降雨機會可能還是偏高，但是應該不是連續4天都會下雨，詳細的預報大概本周後半會逐漸明朗化，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。